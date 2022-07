Kööpenhaminan ostoskeskusampumisessa on kuollut kolme ihmistä – poliisilla käynnissä "valtava tutkinta"

Kööpenhamina/Helsinki

Tanskassa Kööpenhaminan eilisessä ostoskeskusampumisessa on saanut surmansa kolme ihmistä, kertoo poliisi alkuyöllä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Meillä on tilanne, jossa kolme on kuollut. He ovat nelissäkymmenissä oleva mies ja kaksi nuorempaa henkilöä, kertoo poliisipäällikkö Sören Thomassen.

Sittemmin poliisi on julkaissut tiedotteen, jossa tarkennetaan kahden nuoremman henkilön olleen nainen ja mies. Yhdenkään kuolleen tarkkaa ikää poliisi ei kerro, mutta tiedotteessa viranomaisten sanotaan selvittävän uhrien henkilöllisyyttä, jotta heidän läheisilleen voidaan ilmoittaa tapahtuneesta.

Lisäksi kolmen haavoittuneen tilan kerrotaan olevan kriittinen. Kaikkien haavoittuneiden tarkka määrä ei ole tiedossa, mutta aiemmin on kerrottu, että useat ihmiset ovat haavoittuneet ampumisessa.

Poliisin mukaan 22-vuotiaalla epäillyllä oli hallussaan kivääri ja ammuksia.

Sosiaalisessa mediassa kiertäneiden videoiden perusteella miehellä olisi voinut olla kiväärin lisäksi myös käsiase. Asiasta kysyttäessä poliisi vastasi, että näin on voinut olla.

Poliisin mukaan epäillyn ampujan kiinniotto ei ollut mitenkään dramaattinen. Poliisin tämän hetkinen oletus on, että epäilty toimi yksin. Poliisin mukaan kiinni otettu epäilty ampuja on 22-vuotias "etnisesti tanskalainen" henkilö.

Poliisin mukaan epäilty on entuudestaan tuttu

Thomassenin mukaan poliisin on määrä tutkia tapahtunutta läpi yön ja tiedottaa tilanteesta uudelleen aamulla.

Poliisi on aiemmin kertonut, ettei ampujan motiivi ole vielä tiedossa, mutta viranomaiset eivät sulje pois terrorismin mahdollisuutta. Poliisin mukaan epäillyn uskotaan syyllistyneen ainakin tappoon, mutta lisäsyytteitä voi olla vielä tiedossa.

– Meillä on käynnissä valtava tutkinta, Thomassen kertoo alkuyöstä.

Lisäksi hän sanoo poliiseja näkyvän lähiaikoina runsaasti Kööpenhaminassa, sillä viranomaiset pyrkivät takaamaan turvallisuutta pääkaupungissa ampumisen jälkeen.

Poliisi sai tiedon ampumisesta alkujaan paikallista aikaa loppuiltapäivästä puoli kuuden aikoihin, ja epäilty otettiin kiinni ennen kello kuutta.

Epäilty on poliisille entuudestaan jokseenkin tuttu, mutta poliisi ei tarkenna, millaisesta yhteydestä hänet tunnetaan.

Silminnäkijät kertoivat pelon hetkistä

Silminnäkijät ovat kertoneet tanskalaismedialle, että yli sata ihmistä ryntäsi ostoskeskuksen uloskäynnille, kun ensimmäiset laukaukset oli kuultu.

Field's-ostoskeskus sijaitsee Amagerin alueella Kööpenhaminan lentokentän ja kaupungin keskustan välissä.

Silminnäkijä kertoi Ekstra Bladet -lehdelle, että poliisi ampui varoituslaukauksia ja käski miespuolista ampujaa pudottamaan aseensa.

– Kuulimme heidän huutavan "pudota ase", ja he ampuivat pari varoituslaukausta, ja sitten me pakenimme, silminnäkijä kertoi tanskalaislehdelle.

Erään tanskalaismedialle puhuneen silminnäkijän mukaan ampuja käytti "metsästyskivääriä"BBC kertoi.

Toiset kertoivat olleensa matkalla pysäköimään ostoskeskuksen parkkihalliin, kun useat ihmiset juoksivat ulos ja varoittivat ampumisesta.

Ekstra Bladet on julkaissut videota paitsi epäillyn liikkeistä ostoskeskuksella myös kiinniottotilanteesta. Lehden mukaan epäilty otettiin kiinni ostoskeskuksen takana.

Keikkansa perunut Harry Styles: "Pitäkää toisistanne huolta"

Ekstra Bladetin mukaan kiinniottopaikan läheisyydessä oli myös brittilaulaja Harry Stylesin kiertuebusseja. Stylesin oli määrä esiintyä Kööpenhaminassa sunnuntaina. Keikkaa kuitenkin aluksi lykättiin ampumisen vuoksi, ja tämän jälkeen esiintyminen peruttiin tyystin.

Laulaja kertoi Suomen aikaa alkuyöstä olevansa sydän särkyneenä Kööpenhaminan tapahtumien vuoksi. Maailmanluokan tähti kertoi samalla ihailevansa tanskalaiskaupunkia.

– Ihmiset ovat niin lämpimiä ja täynnä rakkautta, hän perusteli.

– Olen pahoillani, ettemme voineet olla yhdessä. Pitäkää toisistanne huolta, hän jatkoi.

Kööpenhaminan Tivoli puolestaan kertoi peruneensa maanantaille suunnitellut juhlallisuudet sekä niiden yhteyteen suunnitellun ilotulituksen. Tivolin verkkosivujen mukaan huvipuisto on kuitenkin muuten auki normaalisti maanantaina.

Tanskan kuninkaalliset kehottavat yhtenäisyyteen

Tanskan kuningatar Margareeta on peräänkuuluttanut kruununprinssin ja -prinsessan kanssa yhtenäisyyttä Kööpenhaminan ostoskeskusampumisen jälkimainingeissa.

Kuninkaalliset kertovat tiedotteessa ajatustensa olevan uhrien, heidän sukulaistensa sekä kaikkien niiden luona, keitä tragedia on koskettanut.

Heidän mukaansa tilanne vaatii yhtenäisyyttä ja huolenpitoa. Lisäksi tiedotteessa kiitellään poliisia, pelastushenkilöstöä sekä terveysviranomaisia nopeista ja tehokkaista toimistaan.

Kuninkaalliset peruivat myös välittömästi illaksi kaavaillun Tour de France -pyöräilykilpailun kunniaksi järjestetyn tilaisuuden kuninkaallisen laivaston Dannebrog-aluksella. Osan vieraista kerrottiin jo ehtineen saapua paikalle.

Kruununprinssi Frederikin oli ollut määrä isännöidä tilaisuutta, johon myös muun muassa pääministeri Mette Frederiksenin oli ollut tarkoitus osallistua.

Tour de France alkoi perjantaina Kööpenhaminasta ja kolmas etappi päättyi sunnuntaina Etelä-Tanskan Sönderborgiin. Sieltä kiertueen on määrä siirtyä tämän päivän aikana Ranskan puolelle, jossa pyöräilyt jatkuvat tiistaina Dunkerquesta.

Pyöräilykilpailu julkaisi sunnuntaina tiedotteen, jossa järjestäjät osoittivat tukeaan tanskalaisille.

Pääministeri: "sydäntäsärkevä" julma hyökkäys

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kuvailee ostoskeskusampumista julmaksi hyökkäykseksi.

– Lähetän syvimmät sympatiani niille, jotka ovat menettäneet rakkaitaan, Frederiksen sanoo Twitterissä julkaistussa tiedotteessa ja välittää samaiset terveiset myös kaikille haavoittuneille, uhrien sukulaisille sekä kaikille tanskalaisille, joita ampuminen on koskettanut.

– Haluan kehottaa tanskalaisia seisomaan yhdessä rintamassa ja tukemaan toisiaan tänä vaikeana aikana.

Frederiksenin mukaan ampuminen on repinyt maan juuri alkaneesta kirkkaasta kesästä.

– Se on käsittämätöntä, sydäntäsärkevää, vailla tarkoitusta, hän sanoo.

– Meidän kaunis ja tavallisesti niin turvallinen pääkaupunkimme muuttui hetkessä.

Ulkoministeri Jeppe Kofod kuvaili niin ikään kotikaupungistaan kantautuneita uutisia sydäntäsärkeviksi.

– Kesän ja juhlallisuuksien keskellä, Tanskaa on kohdannut tragedia, hän kirjoittaa Twitterissä.

Myös oikeusministeri Mattias Tesfaye on kommentoinut tapahtunutta.

– Me emme vielä tiedä motiivia kaiken takana, mutta voin taata teille, että viranomaiset tekevät kaikkensa selvittääkseen tapauksen, jotta siitä vastuussa ollutta henkilöä tai henkilöitä voidaan asettaa syytteeseen, hän kertoi tiedotteessa.

Tesfaye myös pyysi kansalaisia suhtautumaan varovaisesti varmistamattomien huhujen levittämiseen.

Niinistö kertoo olevansa syvästi järkyttynyt

Ampumista ovat Suomessa kommentoineet muun muassa presidentti Sauli Niinistö ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Niinistö kertoo olevansa syvästi järkyttynyt ja suruissaan Tanskasta saatujen uutisten vuoksi. Presidentti kommentoi ampumista Twitter-tilillään julkaistussa viestissä, jossa hän osoittaa osanottonsa kaikille, joita tämä "kauhistuttava rikos" on koskettanut.

Haavisto kertoo niin ikään olevansa järkyttynyt "kauheiden uutisten" vuoksi. Hän kertoo ulkoministeriön Twitter-tilillä julkaistussa viestissä ajatustensa olevan uhrien ja heidän perheidensä luona.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) puolestaan kuvailee Kööpenhaminan sunnuntaista ampumista "järkyttäväksi väkivallanteoksi".

– Ajatuksemme ovat uhrien ja heidän läheistensä luona, Marin jatkaa tilillään julkaistussa tviitissä.