Lukijan mielipide Keskipohjanmaan suunnistukseen liittyvästä uutisoinnista sekä urheilutoimituksen vastaus

Tämä tulee mieleen, kun lukee Keskipohjanmaa-lehden urheilu-uutisia. Menneellä viikolla oli Tanskassa Sprinttisuunnistuksen MM-kisat, sunnuntaina sprinttiviesti, tiistaina Knock-out-sprintti ja torstaina normaali sprinttisuunnistus. YLE TV2:ssa kisat näkyivät hyvin. Ihmettelenkin, että Keskipohjanmaassa vain keskiviikon lehteen oli saatu pieni STT:n toimittama juttu, maanantain ja perjantain lehdessä oli vain hyvin supistetut tulokset.

Viestiin osallistui 33 maata, Suomen sijoitus oli 7. Knock out sprinttiin osallistui 105 miestä, parhaat suomalaiset jäivät välieriin. Kisa on vastaavan tyyppinen kuin hiihdossa, jossa useimmiten suomalaiset yltävät vain välieriin. Osallistujia Knock-outissa on vain huomattavasti enemmän kuin hiihdossa. Sprinttiin osallistui 107 miestä ja 96 naista. Miesten sijoitukset 11 ja 18, Akseli Ruohola karsiutui finaalista ollen karsintaerässään 16, 36 osallistujasta. Naisten sijoitukset olivat 9, 10 ja 12. Osallistujamäärään nähden miesten suoritukset olivat kohtuullisen hyviä ja naisissa jopa erittäin hyviä.

Varmasti STT:ltä olisi saanut ostettua sopivan jutun jokaisesta kisasta, jollei joku toimittaja olisi itse halunnut juttua tehdä. Suunnistus on maailmanlaajuisesti laajemmalle levinnyt kuin esimerkiksi maastohiihto, joka kyllä näkyy tässäkin lehdessä hyvin paljon. Keskipohjanmaakin voisi olla aktiivisempi suunnistuksen suhteen, näkyvyydellä olisi kovasti merkitystä myös lasten, nuorten ja myös yleisön kiinnostuksessa lajia kohtaan. Menneissä MM-kisoissa oli myös merkittäviä sponsoreita (mm. Volksvagen) ihan niin kuin hiihdossakin.

Maastohiihdossa usein jo ennen kisaa ”tiedetään” voittaja, naisissa Therese Johaug oli ja miehissä joko Bolshunov tai Kläbo. Suunnistus on paljon enempi ennalta arvaamatonta (mielenkiintoisempaa), koska fysiikan lisäksi henkinen kantti merkitsee todella paljon. Suunnistuksen seurattavuus on parantunut viime vuosina GPS-seurannan myötä.

Niin hiihdossa kuin suunnistuksessa ratkaisee aika, minkä suoritukseen käyttää, eli mitä nopeammin suoriutuu, sitä paremmin menestyy. Kisojen nettisivuilla ja myös teksti-tv:ssä tulokset ilmoitetaan esimerkiksi voittajan aika ja toiseksi sijoittuneen aika tai ero voittajaan. Tämä ero on plusmerkkinen eli on käyttänyt sen verran enempi aikaa kuin voittaja jne.

Miksi Keskipohjanmaa muokkaa tulokset harhaanjohtavasti niin, että ero voittajaan onkin miinusmerkkinen, kun aikaa on kumminkin käytetty enempi. Tulokset saa varmasti järjestäjien sivuilta ihan oikeassa muodossakin.

