Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Oikeus omaan lemmikkiin

Koiran vuotuinen hammashoito eläinlääkäriketjun klinikalla maksaa enemmän kuin koko viisihenkisen perheen hammashoidot yhteensä. Somesta löytyy lukuisia esimerkkejä lemmikkieläinten hoitokuluista, jotka ovat nousseet hurjasti viime vuosien aikana.

Pienituloisen kuukauden eläke ei riitä edes lemmikin hammashuoltoon. Yksityisklinikat antavat maksuaikaa, summa karttuu tuolloin korolla.

Suomalaiset käyttävät lemmikkeihin yhteensä noin miljardi euroa vuodessa, ja määrä on kasvussa. Kasvussa ovat myös klinikoiden taksat. Suurin osa lemmikkeihin käytetystä rahasta menee ruokaan.

Tilastokeskuksen mukaan lemmikkieläinten, erityisesti koirien, määrä on kasvanut. Rekisteröityjen koirien määrä on noussut vajaassa kymmenessä vuodessa sadallatuhannella. Karkeasti laskettuna kolmasosassa suomalaistalouksista on jokin lemmikki, joista koiria noin 700 000 ja kissoja noin 590 000.

Pieneläinten hoidon tarpeeseen vastaavat yksityiset eläinklinikat. Yksi aggressiivisimmin kasvaneista eläinlääkäriketjuista on ruotsalaisomisteinen Evidensia. Vajaa vuosi sitten se osti Omaeläinklinikan. Kaupan jälkeen Evidensialla on Suomessa puolensataa yksikköä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mielestä alan keskittyminen voi olla kuluttajille haitallista. Toistaiseksi Suomessa kuitenkin on enemmistö itsenäisiä yrittäjäeläinlääkärivetoisia klinikoita, joita on yli 120.

Suomalaisista eläinlääkäreistä valtaosa on naisia. Työ erityisesti julkisella puolella on erittäin kuormittavaa. Päivystysviikonloput, jotka käytännössä ovat kolmen vuorokauden mittaisia, ovat raastavia. Tutkimuksen mukaan joka kymmenes eläinlääkäri tekee viikossa yli 80 tuntia töitä.

Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että yhä useampi eläinlääkäri erikoistuu pieneläinsairauksiin. Tämä on muilta aloilta pois.

Yksityiset eläinklinikat saavat vapaasti hinnoitella palvelunsa. Lemmikin pito ei enää ole yhtä yksinkertaista ja edullista kuin entisaikoina, jolloin perheen Musti popsi samaa kotiruokaa kuin ihmiset ja eli reipasta koiranelämää. Samaan aikaan perheen kissa ahkeroi navetassa ja nukkui yönsä muuripadan kannella. Kun vanhuuden vaivat alkoivat näkyä selvästi, eläimet päästettiin kärsimyksestä lopettamalla ne.

Nykyään koiria ja kissoja on mahdollisuus hoitaa pidemmälle, sellaisiakin sairauksia, joita aiemmin ei olisi voitu hoitaa. Koirille on myös tarjolla hierontaa, osteopaattipalveluja, fysioterapiaa, kraniosakraaliterapiaa ja räätälöityjä fysiikkavalmennussuunnitelmia, joissa treenataan vaikka hyppytekniikkaa tai eri lihaksia koiran kanssa. On uimaloita, ravintoneuvontaa, koirien päiväkoteja ja lenkityspalveluita.

Vähävaraisilla ei kohta ole varaa edes normaaliin eläinlääkärikäyntiin, kun taas vakavaraisemmat voivat surutta sijoittaa lemmikin hyvinvointiin suuriakin summia.

Julkisessa keskustelussa on nostettu esille kysymys siitä, kenellä on oikeus ylipäätään pitää lemmikkiä. Onko se vain hyväosaisten etuoikeus? Kannattaako vähävaraisten jättää lemmikki hankkimatta, vai pitäisikö yhteiskunnan tukea näitä lemmikin omistajia jollain tavoin.

Vastaus ei ole niin yksinkertainen kuin nopeasti ajattelisi. Tutkimukset todistavat lemmikin tuomia henkisiä ja fyysisiä hyötyjä, joista koituu säästöä terveydenhuollon menoissa. Koiran kanssa on pakko lähteä ulos lenkille, kissa tuo iloa ja seuraa yksinäisen elämään ja vähentää henkistä ahdistusta.

