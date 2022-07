Kino-Keskipohjanmaassa viiden tähden elokuva Memoria – Lisäksi nuoret kahvilatyöntekijät kertovat katselutottumuksistaan

Verkossa ja näköislehdessä ilmestyvä videoblogi kysyy ensimmäiseksi nuorilta kahvilatyöntekijöiltä, miten he katsovat televisiota ja elokuvia. Haastattelussa ovat kokkolalaiset Milja Ruppa ja William Rauhala.

Elviksen sijasta filmi- ja tv-vlogi keskittyy taide-elokuvaan Memoria, joka sai Keski-Pohjanmaalla vain yhden näytöksen yhdessä ainoassa teatterissa. Harmi, sillä Memoria ja sen tähti Tilda Swinton ovat näkemisen arvoisia laajemmastikin. Elokuvaa ei vielä löydy suoratoistoista, joten täytyy vain toivoa, että se saadaan uudestaan ohjelmistoon, tai viimeistään kerhonäytökseksi.

Kino-Keskipohjanmaassa kuullaan ja nähdään muun jutustelun lisäksi muistoja Memorian ohjanneen, usein Cannesissa palkitun thaimaalaisen Apichatpong Weerasethakulin vierailusta Sodankylän elokuvajuhlilla kesällä 2011.

Memoria. Ohjaus ja käsikirjoitus Apichatpong Weerasethakul. Kuvaus Sayombhu Mukdreeprom. Pääosissa Tilda Swinton, Agnes Brekke, Elkin Díaz. 136 min. K-7. BioRex, Pietarsaari 29.6.

★ ★ ★ ★ ★

”Muistomme ovat elokuvallisia, kun olemme onnellisia. Muistamme ensirakkautemme elokuvallisin yksityiskohdin: lähikuvan kädestä puistopiknikillä. Aika tuntuu venyvän.” Näin kertoi muistoista thaimaalaisohjaaja Apichatpong Weerasethakul Sodankylän elokuvajuhlien päävieraana vuonna 2011. Tällöin omintakeinen filmintekijä oli juuri voittanut Cannesin Kultaisen palmun elokuvallaan Setä Boonmeen edelliset elämät (2010).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Weerasethakulin, 51, uutuuskin käsittelee nimeään myöten hänen lempiaihettaan. Memoria sai viime vuonna Cannesin juryn palkinnon. Tämäkin filmi on kuin runoa tai musiikkia. Mietiskelevä ja viipyilevä Memoria kannattaa ottaa vastaan ”ajattelematta liikaa”. Niin tekijä ohjeisti katsomaan elokuviaan Sodankylässä.

Setä Boonmeetä Weerasethakul luonnehti ”pieneksi filmiksi”, koska siinä ei ole ”räjähdyksiä”. Memoria on toista maata, siinä paukahtelee tuon tuosta.

Ohjaaja on usein käyttänyt rooleissa amatöörejä tai ystäviään, mutta Memoriaa kantaa iso tähti ja suuri näyttelijä Tilda Swinton.

Filmi on tekijänsä ensimmäinen englanninkielinen elokuva. Espanjaakin kuullaan, Kolumbiassa kun ollaan.

Sisarukset Jessica (Tilda Swinton) ja Karen (Agnes Brekke) Apitchatpong Weerasethakulin elokuvassa Memoria. THE MATCH FACTORY

Weerasethakulia eivät kiinnosta elämää ja kuolemaa pienemmät aiheet. Skottinaisen, Jessican, yöllä kuulema pamaus tuntuukin leikkimieliseltä kädenojennukselta juonielokuvan suuntaan. Jessican selvittäessä paukahdusten syytä – levytuottajalta, lääkäriltä ja kansanmieheltä – ollaan jo salapoliisikertomuksen äärellä. Mysteeri tosin on enemmän tuonpuoleinen tai eksistentiaalinen, kuten Vasaroinnin ääni Osamu Dazain klassikkonovellissa 1947.

Unenomainen ja fantasiaan ojentuva Memoria on häikäisevästi kuvattu. Sayombhu Mukdeeprom on Weerasethakulin ohella vastannut italialaisen Luca Guadagninon elokuvien visuaalisuudesta (Call Me by Your Name, Suspiria). Kun filmin äänetkin ovat kuin toisesta maailmasta, katsoja joutuu välillä epäilemään sekä silmiään että korviaan.

Kuviltaan runsas ja ilmaisultaan pidättyvä Memoria on paikoitellen hillittömän hauska, vaikka transsendenssia tavoitteleekin. Pitkä elokuva ei ole tylsä, yleisön on vain keskityttävä ja pysyttävä tarkkana.

Kauniin filmin rauhallisen tuudittava rytmi on pettävää. Lopussa Memoria yllättää kuvilla, joiden rinnalla Terrence Malickin Elämän puu (2011) dinosauruksineen ja M. Night Shyamalanin Signs (2002) avaruusolentoineen jäävät toiseksi. Mitään pelottavaa näyssä ei ole, vain ihmeellisyyttä yllin kyllin.

Välillä maskeerausten taakse karikatyyrirooleihin piiloutunut Tilda Swinton on parhaimmillaan paljaasti näyttelevänä, fiksuna ja kauniina kuusikymppisenä naisena.