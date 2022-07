Satu Hotakaisen kolumni: Tietyn ajanjakson korottaminen elämän parhaaksi ajaksi on varma ikäkriisin aiheuttaja

Carpe diem ja muut kliseet. Sellaisia pyöri mielessäni, kun osallistuin viime viikonloppuna luokkakokoukseen Kaustisen musiikkilukiosta kaksikymmentä vuotta sitten kirjoittaneiden kanssa.

Kukin yrittää tiivistää esittelykierroksella kuulumisensa muutamaan lauseeseen. Puheenvuoroissa kerrotaan taistelusta lihomista vastaan ja mietitään, voiko väittää harrastavansa lenkkeilyä, jos kerran vuodessa harkitsee laittavansa juoksukengät jalkaan. Vitsejä heittävät he, jotka niin tekivät vuosikymmenet aikaisemminkin. Mikään ei ole muuttunut ja kaikki on muuttunut.

Vitsailun lomassa kerromme avioliitoista ja avioeroista, rakkaista lapsistamme ja keskenmenoista, onnistumisista ja epäonnistumisista työelämässä, hankalista äitisuhteista ja vanhemmuuden kipupisteistä. Opin entisistä luokkakavereistani kolmen tunnin aikana enemmän kuin kolmivuotisen lukion aikana. Luultavasti myös annan itsestäni enemmän nyt. Ainakin minulle lukioaika oli tiiviisti omaan napaan tuijottamisen aikaa. Nyt huomaan, etten lukioikäisenä tuntenut juuri ketään enkä antanut kenenkään tutustua itseeni.

Opettajaystäväni sanoi, että heidän lukiossaan useat opettajakollegat toistelevat oppilailleen:"Nauttikaa nyt, tämä on elämänne parasta aikaa". Viisas ystäväni oli huomauttanut omille oppilailleen, ettei lukio välttämättä ole elämän parasta aikaa. Voi tulla parempaakin. Ikävuosiin sidotun ajanjakson ihannointi ja nostaminen jalustalle on omiaan aiheuttamaan ahdistusta ja ikäkriisin. Yleensä se kun on ajanjakso, joka meni jo tai on ainakin ihan kohta kulumassa loppuun.

Keski-ikäistyvän elämänviisaudella haluaisin muistuttaa lukioikäistä itseäni tekstin alun kliseestä: elämän parasta aikaa on aina se hetki, mikä sattuu juuri silloin olemaan hyppysissä. Aikuiseksi kasvaminen ei olekaan millään tavalla valmiiksi tulemista vaan keskeneräisyyden hyväksymistä. Kun ei enää koe tarvetta peitellä sitä, pystyy toisen ihmisen kohtaamaan aivan uudella tavalla, ja kyllä – tarttumaan hetkeen.