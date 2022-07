Jos isänmaamme ystävät ajattelevat itänaapurin toiminnasta ja sen itsevaltiaasta johtajasta kuten ”Koko kansan Paavo” (Väyrysen Twitter-tilin nimi), varjele meitä sen vihollisilta.

Edellä oleva on luonnollisesti aavistuksenomainen kärjistys, mutta oman lattiansa nurkkaan alkaa olla Paavo Matti Väyrynen itsensä maalannut. Blogiaan väsymättömästi päivittävä Väyrynen on Suomen ulkopolitiikan tie, totuus ja elämä.

Kyse on siitä, että ainoastaan yksi ihminen tietää mikä on hyväksi Suomen Keskustalle, Suomen tasavallalle ja siinä sivussa koko ihmiskunnalle. Ken ei tätä ymmärrä eikä jaa Väyrysen mielipiteitä, on yksinkertaisesti väärässä.

Mitään välimallin ajattelua ei ole olemassa. Olet Väyrysen kanssa samaa mieltä tai sitten tuet Suomen Keskustan, Suomen tasavallan ja ihmiskunnan turmion tietä.

Pitää muistaa ja tunnustaa, että kansanvaltaisessa yhteiskunnassa jokainen saa olla mitä mieltä haluaa. Kunhan pysyy lakien ja mielellään myös hyvin tapojen ulkorajan sisäpuolella. Keikkuu vaikka sitten juuri rajoilla, mutta ei luiskahda toiselle puolelle.

Voi hallituspuolue Suomen Keskustakin ilman muuta pitää puoluehallituksessaan Venäjän ja Vladimir Putinin politiikkaa ymmärtävän Paavo Väyrysen. Jos puolueen kaksikielinen piiri (Centerns distrikt – Keskustan piiri rf.) on hänet puoluehallitukseen valinnut se on sitten valinnut. No can do, sanoisi amerikkalainen.

Onko sitten puolueelle kiusallista, että pitkän linjan keskustaikoni avoimesti kyseenalaistaa murskaavaa kansalaisten tukea nauttivan Suomen ulkopoliittisen linjan (?). Kysymys on niin retorinen, että se ei ole oikeastaan edes kysymys.

Toisaalta Väyrynen on jo miesmuistia uhmaavan pitkään ollut suomalaisessa poliittisessa kentässä... niin... Väyrynen on ollut Väyrynen. Aina ja iänkaiken. Sellaisena myös pysyy.

Mielenkiintoista nähdä minkälaisen kansanliikkeen ensi syyskuun toisena päivänä 76 vuotta täyttävä koko kansan Paavo polkaisee tammikuuksi 2024.Silloin 18 vuotta täyttäneillä suomalaisilla on vihdoin jälleen tilaisuus korjata isiensä ja äitiensä pahat teot ja äänestää Paavo presidentiksi.

Sen jälkeen seuraisikin pientä tuunausta Suomen ulkopoliittiseen linjaan: ero rahaliitosta, ero EU:sta ja ero Natosta. Noin niin kuin aluksi.