Pääkirjoitus: Ruokavirastokin kurittaa maanviljelijää – Nyt tarvitaan ryhtiliikettä suomalaisen maatalouden puolesta

Suomalaisen maanviljelijän taivaanrannalla on ollut tummia pilviä jo pitkään. Vuoden aikana lannoitteiden hinnat ovat kohonneet ehkäpä tuplasti ja kaikkien tiedossa on sähkön ja polttonesteiden raju kallistuminen.

Nyt myös maataloustuen suomalainen jakaja Ruokavirasto näyttää laittavan oman kortensa hankaluuksien kekoon. Se on ilmoittanut, että EU:n eläinpalkkioita ei ehkä pystytä maksamaan tänä vuonna vaan maksatus viivästyy.

MTK:n johtokunta piti 6.7. kriisikokouksen ja tuli julkisuuteen äkäisellä tiedonannolla. Tuottajajärjestön mukaan Ruokaviraston ilmoittama maksatusten viivästyminen aiheuttaisi suurelle joukolle tiloja täydellisen kassakriisin.

Sitä on mahdotonta hyväksyä. Maanviljelijöillä on samalla lailla sitoumuksia kuin muillakin ammatinharjoittajilla ja yrittäjillä. Sitoumuksista on pidettävä kiinni. Sen takia tukien maksatuksessa ei voi viivytellä vaan päivämääriä pitää noudattaa.

Keskusta on mestari politisoimaan asian kuin asian. Nyt maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) onkin luvannut tehdä MTK:n vaatiman ”tupatarkastuksen” Ruokavirastoon Seinäjoelle elokuussa. Jo nyt on selvää, että lomiltaan palaava Kurvinen on topakkana. Toivottavasti hän saa lähtemään maksupostit ajoissa liikkeelle.

MTK:n ja tuottajien huolen ymmärtää. Tuotantokustannukset nousevat rajusti ja tuottajahinnat laahaavat perässä. Siksi tuntuu kummalliselta, että tukien maksatusjärjestelmäkin kangertelee. Tällaisena aikana luulisi, että edes viranomaistyönä tehtävä maksatus toimii.

Luultavasti tuottajia kismitti vielä sekin, että vähän aikaa sitten Ruokavirasto tiedotti sivuillaan, kuinka maatiloille aletaan maksaa elokuusta alkaen lisätukia huoltovarmuuden turvaamiseksi. Lisätuet ovat paikallaan, mutta totuuden nimessä ne ovat laiha lohtu maatilojen kannattavuuden näkökulmasta. Toisaalta Suomen viranomaiset eivät tiettävästi enempää olisi voineet maataloutta tukeakaan.

Maatalouden tukeminen ja lisätuet kriiseissä hyväksytään aina EU:n komissiossa. EU:ssa on yhteinen maatalouspolitiikkaa ja se koskee niin tavallisia maataloustukia kuin kriisitukia. Suomen hallitus myönsi sen verran kriisitukea kuin mahdollista oli.

Euroopan unioni on liemessä nousevien sotahintojen vuoksi. Välillä näyttää siltä, että Brysselissä ei ole vielä huomattu, kuinka ahtaalla maanosan tuottajat ovat. Maataloustukia on perusteltu myös ruoan hinnan kurissa pitämisellä. Nyt olisi kolme hyvää syytä lisätä maataloustukea. Tuottajien tukeminen, kuluttajien ahdingon helpottaminen ja koko maanosan huoltovarmuuden varmistaminen.

