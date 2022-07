Yle: Kalajoen metsäpalosta tuomittu ja hänen työnantajansa aikovat valittaa tuomiosta

Kalajoen laajasta maastopalosta tuomittu mies ja hänen työnantajansa aikovat valittaa Oulun käräjäoikeuden tuomiosta, kertoo Yle.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi Destia Oy:n työntekijän 30 päiväsakkoon yleisvaaran tuottamuksesta, mistä hänen tuloillaan maksettavaa valtiolle kertyy 1020 euroa. Vastaaja ja hänen työnantajansa tuomittiin palosta aiheutuneista vahingoista noin 15 900 euron vahingonkorvauksiin.

Tuomitun asianajaja Riitta Leppiniemi on kertonut Ylelle, että hän on päämiehensä puolesta ilmoittanut tyytymättömyyden oikeudelle ja että hän valittaa tuomiosta. Leppiniemi sanoo, että tuomittu ei ole toiminut syytteessä todetulla tavalla. Leppiniemi katsoo, että käräjäoikeus on arvioinut näytön väärin. Myös tuomitun työnantaja Destia aikoo hakea muutosta käräjäoikeuden tuomioon.