Eilan pläjäykset -blogissa Karin Smirnoffin "Lumoavan kamalat romaanit" Lähdin veljen luo ja Viedään äiti pohjoiseen

Karin Smirnoff: Lähdin veljen luo, suom. Outi Menna. Tammi. 294 s. Karin Smirnoff: Viedään äiti pohjoiseen. Suom. Outi Menna. Tammi. 332 s.

Ruotsalaisen Karin Snirnoffin ensimmäinen kirja Lähdin veljen luo sai hyvän vastaanoton Ruotsissa. Viedään äiti pohjoiseen jatkaa samaa teemaa. Syksyllä on odotettavissa suomeksi kolmas, Sitten menin kotiin -niminen teos. Kirjoissa on jotain peri suomalaiseksi, erityisesti pohjoiseen miellettyä elämänmuotoa. On väkivaltaa, alkoholia, sekavia ihmissuhteita, lahkolaisuutta, perhesuhteita, synnytyksiä ja kuolemia ja kaikkea siltä väliltä. Nyt sen vain on sijoitettu Pohjois-Ruotsiin. Ilmeisesti siis myös periruotsalaista. Normaalilta ei tunnu kukaan kirjojen henkilöistä.

Smirnoffin kieli on iskevää, lauseet lyhyitä, töksähtäviäkin. Isoja kirjaimia on vain virkkeiden alussa, pilkkua ei tarvita. Etu- ja sukunimet kirjoitetaan yhteen pienin kirjaimin, paikannimet pienillä niin ikään. Puheenvuorot ovat kertovan tekstin sisällä. Teksti kuitenkin toimii hyvin.

Lähdin veljeni luo -teoksessa tapahtumapaikka on smalångerin kylä, Viedään äiti pohjoiseen -teoksessa kukkojärvi. Ilmeisesti ne ovat kumpikin kuvitteellisia paikkoja. Kolmannessa teoksessa palataan nimestä päätellen takaisin smalångeriin. Teokset muodostavat kokonaisuuden samoine henkilöineen. Toisessa on hieman sisällöllistä toistoa, joten teokset voi lukea myös irrallisina.

Kertoja on Jana Kippo siis janakippo. ”Tavallinen itseni. Sulkeutunut torjuva kylmä sarkastinen käytännöllinen luotaantyöntävä liukas tavoittamaton hylkivä iloinen ja helposti lähestyttävä jana.” Kun janakippo palaa kotiseudulleen, lapsuuden kauheudet muistuvat mieleen. Vähitellen aukeavastasta menneisyydestä selviää lukijalle isänmurha. ”Mutta se hetki. Kun taatto makasi kuolleena rehusäkin alla ja eläimet oli lypsetty ja ruokittu ja elämä tuntui täydelliseltä. Vastaavanlaisia hetkiä tulee kaikille. Meidän hetkemme oli silloin.” Meidän tarkoittaa janaa ja kaksoisveli broria. Taatoksi kutsuttu isä hakkasi myös muoria, äitiä.

Toisessa kirjassa äiti on kuollut ja hänet viedään tahtonsa mukaan pohjoiseen haudattavaksi. Bror hurahtaa paikalliseen lahkoon ja jana yrittää sopeutua paikkakunnan kummalliseen maailmaan. Raakuusaste ei laimene. Smirnoff kirjoittaa kuitenkin keveähkösti, huumoriviritteisesti, joten ahdistus ei juutu kurkkuun. Muistelemisella paikataan aukkoisia menneisyyksiä kokonaisiksi henkilötarinoiksi. ”Halasimmeko me koskaan. Istuinko koskaan hänen sylissään. Nojasinko hänen rintaansa vasten ja kuuntelin sydämenlyöntejä rowellsmekon lävitse. Silittikö hän minun hiuksia ja jutteli minulle”, pohtii jana äitinsä kuolinvuoteen äärellä.

Jokaisella kirjojen henkilöllä tuntuu olevan menneisyydessä jokin salaisuus. Ne paljastuvat koukuttavasti vähitellen. Pienissä yhteisöissä kaikki kyttäävät toisiaan, erityisesti lahkossa. Tämän päivän kodinhoitajan työ kalpenee janan kokemuksille smalångerissa. Viikon jälkeen ”joka paikkaa särki. Päätä käsivarsia selkää alapäätä sielua.” Kukkojärvellä tällaistakaan työtä ei lahkoon sitoutumaton saa. Kuvaamataidon opettajaksi kuitenkin kelpaa, koska muita hakijoita ei ole. Rakkauttakin kirjoissa on. Vai onko se rakkautta, vai vain toisen ruumiin kaipuuta?

Lähdin veljen luo -teoksen keskiössä on perhe ja Viedään äiti pohjoiseen -teoksessa lahkoyhteisö. Ulkopuoliset pysyvät ulkopuolisina. ”Ei lueta. Ei kuunnella musiikkia. Naiset ovat kotona synnyttämässä ja lapsia hoitamassa.” Ei heitä kuitenkaan voi aina uhreiksi luonnehtia. Osa tietää, mitä tekee ja hakee e-pillerinsä. Jos smalångerissa isillä on oma moraalinsa, se kukkojärvellä on papeilla. He tulkitsevat jumalan tahdon. ”Muovattu ihminen pysyy lestissään.”

Kummassakin paikassa eletään yksinkertaisesti, lähellä luontoa. Kummassakin kylässä oli oma femme fatalensa, naisten halveksima, miesten himoitsema. ”Smalångerissa hänen nimensä oli maria ja kukkojärvellä annicka.”

Kertoja janakippo on henkilöistä moniulotteisin, vaikka häneltä ”puuttuu porstua”, on siis harkitsematon ja äkkiväärä.

Mikä on hyvää elämää, mikä huonoa, mikä oikeaa, mikä väärää? Miten saa ihmisiä kohdella? Pitääkö ottaa vastaansa ansaitsematonta pahaa ilman rangaistusta? Kuka sanoo, mikä on oikein? Kenestä olet vastuussa? Näitä kysyy lukija kirjat luettuaan.

Smalånger oli brorin sanojen mukaan gehenna koko ajan. Kukkojärvi taas oli uskonyhteisö, jossa usko oli vallan ja alistamisen väline. Jos kukasta voi keskipohjalaisesti sanoa, että se on kauhean kaunis, nämä kirjat ovat lumoavan kamalia, vangitsevan järkyttäviä, hyviä.