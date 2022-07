Virossa kolme puoluetta pääsi sopuun uudesta hallituksesta – euroalueen korkeimman inflaation maassa edessä vaikea syksy ja talvi

Tallinna

Virossa reformipuolue, sosiaalidemokraattinen puolue ja Isänmaa-puolue pääsivät perjantaina sopuun uuden koalitiohallituksen muodostamisesta. Puolueet löysivät yhteisymmärryksen sähkömarkkinauudistuksesta ja energiatuesta, perhetuista sekä siirtymästä vironkieliseen koulutukseen.

– Neuvottelut todistivat todeksi kliseisen sanonnan: politiikka on kompromissien tekemisen taidetta, presidentti Alar Karis kommentoi sopua tiedotteessaan.

Presidentin tiedotteessa sanotaan, että perustuslain mukaan hallituksen tulisi irtisanoutua ja parlamentin tulisi kokoontua päättämään, hyväksyykö se uuden hallituksen.

– Viron kohtaamien haasteiden takia emme voi antaa vain ajan kulua. Viro saa uudet ministerit, joiden tulee nopeasti alkaa tehdä työtä, jotta kansamme selviää syksyllä ja talvella odottavista inflaatiosta ja energian hinnoista. Venäjän aloittama Euroopan turvallisuuskriisi on yhä erittäin tiukka, Karis sanoi.

"Erittäin huolestuttavaa"

Euroalueella inflaatio nousee nopeinta vauhtia Virossa. Euroalueen inflaatio nousi kesäkuussa EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin mukaan 8,6 prosenttiin vuoden takaiseen verrattuna. Virossa inflaatiotahti oli kesäkuussa 22 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

– Meidän tapauksessamme korkea inflaatio ja hidas talouskasvu ovat yhdessä tehneet tilanteesta erittäin vaikean, nykyinen pääministeri ja reformipuolueen johtaja Kaja Kallas sanoi talousuutistoimisto Bloombergin mukaan viime kuussa.

Euroalueen kuluttajahintojen nousuun on vaikuttanut energian hinnan jyrkkä nousu sen jälkeen, kun venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. Viro on kuitenkin noussut monia muita Euroopan unionin maita vahvemmin venäläistä energiaa vastaan, mikä on vaikuttanut entisestään energiahintoihin.

– Energian takia edessämme ovat vaikeat ajat, Kallas sanoi.

– Todennäköisesti näemme korkeampia hintoja kuin viime talvena – – ja se on erittäin huolestuttavaa.

Viron yleisradioyhtiö ERR:n mukaan kotitalouksille tullaan syksyn ja talven aikana tarjoamaan tukia, jotka helpottavat energiakuluissa.

Siirtymä vironkieliseen koulutukseen

ERR:n mukaan sovitun koulutussiirtymän on tarkoitus alkaa päiväkodeissa ja peruskoulun alemmilla luokilla vuonna 2024. Uudistuksen myötä opetus muuttuisi venäjänkielisissä päiväkodeissa ja kouluissa vironkieliseksi. Virossa on laaja venäjänkielinen vähemmistö.

Sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja Lauri Läänemets sanoi ERR:n mukaan, että vironkielisen koulutuksen siirtymäaikaan saattaa vielä tulla muutoksia.

Isänmaa-puolueen puheenjohtaja Helir-Vador Seeder sanoi perjantaina ERR:n mukaan, että vaikka puolueet ovat löytäneet yhteisymmärryksen pääasioissa, neuvottelut jatkuvat yhä.

Nykyinen pääministeri Kallas jättää eroilmoituksensa parlamentille, jonka jälkeen presidentti nimittää hänet uudeksi pääministeriehdokkaaksi. Tämän jälkeen Kallas pitää maan parlamentille eli Riigikogulle puheen uudesta hallituksesta, minkä jälkeen Riigikogun tulee hyväksyä uuden hallituksen mandaatti. Lopulta uusi hallitus esitellään presidentille.

Uudella koalitiolla tulisi olemaan 56 paikkaa Riigikogun 101 paikasta. Virossa on tarkoitus pitää vaalit ensi vuonna.