Lukijan mielipide: VT8 tiesuunnitelma ja maamerkki

Kesälomareissulla loma-Suomessa tulee katseltua kaupunkien ja kuntien mahdollisia ominaispiirteitä ja näkyvyyttä. Muutama paikkakunta on oivaltanut hyödyntää myös uusien tielinjausten yhteyteen omia esiintuovia ”mainoksia” ja maamerkkejä.

Nyt meillä Kokkolalla olisi siihen mahdollisuus. Kasitien tiesuunnitelma laatiminen on loppusuoralla. Rakennetaan Piispansuoralle kunnon tervatynnyri. Ei mitään pusikkoon jäävää haalistuvaa taulua eikä lumikinokseen peittyvää julistetta vaan kunnon maamerkki. Tervatynnyri, jossa on kokoa ja näköä!

Kokkola ja maakunta on saanut positiivisia uutisia pitkin kevättä. On vetyhankkeita, akkukemikaalituotantoon liittyviä hankkeita, uusia startup-yrityksiä ja monia muita positiivisia uutisia. Eikä vain hankkeita vaan konkreettisia investointiuutisia. Jotain huoletontakin on kuulemma tulossa? Mitä, sekin varmasti selviää kesän aikana. Nostetaan myös näkyvyyttä, vaikka ekana kaupungin sisääntuloväylillä.