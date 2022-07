Lukijan mielipide: Eduskuntavaaliehdokas ManolisHuukille

Kannuksen kesäpäivillä te ManolisHuuki eduskuntavaaliehdokkaana, kaupunginvaltuutettuna ja -hallituksen varapuheenjohtajana paneelikeskustelussa kieltäydytte ottamasta keskustan kehittämisen hitautta kaupunginhallituksen piikkiin. Nimeä mainitsematta viittasitte minun olevan syyllinen keskustan katujen huonoon kuntoon.

Uudet kadut on kaavoitettu, mutta rakentaminen vaatii hyväksytyn katusuunnitelman. Suunnitelmasta ilmenee mihin kaivinkoneen kauha isketään ja kuinka syvälle, eli mm. kadun korkeusasema, liikennejärjestelyt, viemäröinti, päällyste, valaistus ja istutukset. Valta suunnitelman tilaamisesta on kaupungin työpäälliköllä ja hyväksymisestä teknisten palveluiden lautakunnalla. Suunnitelma oli nähtävillä 14.–28.6.22 ja seuraavaksi se on hyväksyttävä. Näyttää siltä, että aikatauluttajan yllätti Suomen kesä ja lomat.

Katujen päästäminen surkeaan kuntoon paljastaa vastuullisten osaamattomuuden, laiminlyönnit ja tehottomuuden. Oikea-aikaisesti laaditun ja hyväksytyn katusuunnitelman seurauksena katutyöt olisivat jo täydessä vauhdissa.

Aloitteestani kaupungin ja Kirkonvieri-tonttien edustajat tapasivat 8.2.2022 ja viesti oli, ettei kaupunki neuvottele Tiilikaisten kanssa. Siitä lähtien olemme odottaneet pakkolunastuspäätöstä maa-alueestamme. Te ManolisHuuki olette vastuussa tästä päätöksestä, koska kaupunginhallituksen on päätettävä lunastettavista maa-alueista.

Esititte kysymyksen ”Miksi se valitus piti taas laittaa pyörimään”. Tulkitsen päätöksen lainvastaiseksi ja minulla on maaomistajana laillinen oikeus hakea muutosta. Uuden kadun toteuttamisjärjestys on: 1. asemakaavan muutos, 2. katusuunnitelma laatiminen ja hyväksyminen, 3. kadun rakentaminen, 4. kadunpitopäätös. Kannuksessa kaavamuutoksesta loikattiin kadunpitopäätökseen ja katusuunnitelma jäi hyväksymättä ja katu rakentamatta.

Kadunpitopäätös tehtiin 16.3.2022 ja asetettiin lainvastaisesti voimaan 21.3.2022 ilman lain vaatimia perusteita. Laki kun ei tällaiseen temppuun taivu, niin voimaantuloa ei voi perustella. Kadunpitopäätöksellä alkavat kadun huoltovelvoitteet, eli millä kadun osalla tontin omistaja heiluttaa luutaa ja lumikolaa ja millä osalla kaupunki heiluu. Samasta ajankohdasta katu luovutetaan yleiseen käyttöön, eli kaupunki yritti riistää maaomistuksemme hallinnan.

Muutoksenhaku ei estä katutöiden aloittamista, eli katusuunnitelmasta päätös ja kauha maahan. Katusuunnitelmasta valittaminen ei ole myöskään este katutöille.

Asun oikeusvaltiossa, enkä itäisessä kaalisoppavaltiossa, joten minulla on Suomen perustuslain oikeudet. Oikeusvaltiossa hallinto-oikeuden tehtävänä on rajoittaa viranomaisten käyttämä valta lainmukaisiin puitteisiin. Tarkoituksena on suojata yksityisen oikeuksia viranomaisten vallankäytöltä, etenkin mielivallan käytöltä, siksi hain muutosta kadunpitopäätökseen.

On pöyristyttävää, että julkisessa kesätapahtumassa eduskuntavaaliehdokas ilmeisen tietämättömänä syyllistää yksittäisen henkilön ja vastustaa oikeusvaltion perusoikeuksia.

Maija Tiilikainen,

maaomistaja oikeusvaltiossa