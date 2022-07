Festivaaliravien päälähtö ruotsalaisvieraalle – Kalajoen Erehys erehdytti pahemman kerran pelikansaa Kaustisella



Uumajassa vaikuttava Samu Sundqvist tuuletti From The Minen rattailla Festivaaliajon voittoa.

Uumajassa vaikuttava Samu Sundqvist tuuletti From The Minen rattailla Festivaaliajon voittoa.

Ruotsin raviurheilun taso on aivan jotakin muuta kuin taso tulevassa Nato-kumppani Suomessa. Sen osoitti ison osan urastaan Ruotsissa kilpaillut Kurri Jari Boko perjantaina ja Uumajasta Kaustiselle tullut From The Mine lauantaina.