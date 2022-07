Viikko alkaa Keski-Pohjanmaalla epävakaisessa säässä – Keskiviikkona voi tulla rankkasadetta, liikenteessä vesiliirtovaara

Alkuviikon sää on Keski-Pohjanmaalla ja lähialueilla varsin epävakaista, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

– Maanantaina iltapäivällä on liikkeellä sadekuuroja idän puolelta tulevan lämpimän ja kostean ilman myötä. Tiistainakaan sää ei ole selkeää. Maanantai ja tiistai ovat kuitenkin viikon poutaisimmat päivät. Keskiviikolle on ennustettu kunnolla sade- ja ukkoskuuroja, ja vettä voi tulla paljon. Keskiviikkona voi tulla siis ihan rankkasadettakin, sanoo meteorologi Tomi Laurinen.

Ilmatieteen laitos on antanut voimakkaan sateen varoituksen, joka on voimassa tiistain ja keskiviikon välisestä yöstä keskiviikon ja torstain väliseen yöhön. Käytännössä varoitus tarkoittaa, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet voivat taajama-alueilla tulvia ja liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara.

Maanantaina ja tiistaina ollaan pohjalaismaakunnissa 20 celsiusasteen tuntumassa, mutta näiden päivien välisenä yönä lämpötila laskee 10 asteeseen. Keskiviikkona ei odoteta olevan erityisen viileää, vaikka rankkasade voi laskea lämpötilaa. Helteeseen asti ei tulla tällä viikolla yltämään.

– Alkuviikosta tuuli on siellä päin aika heikkoa, keskiviikkona se voi olla voimakkaampaa, Laurinen toteaa.