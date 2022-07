Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Paluuta normaaliin on kaivattu – Kaustisen kansanmusiikkijuhlat käynnistyvät maanantaina ja moni muu tapahtuma seuraa perässä

Maanantaina käynnistyvät Kaustisen kansanmusiikkijuhlat on samassa seurassa kuin kaikki muutkin kahden viime vuoden aikana koronan vuoksi joko kokonaan perutut tai erilaisina hybridimalleina järjestetyt kesätapahtumat. Nyt tapahtumia todellakin riittää pienimuotoisimmista kylä- ja pitäjäpäivistä massoja kerääviin festivaaleihin.

Kävijämäärät tähän saakka järjestetyissä kesätapahtumissa osoittavat, että paluuta normaaliin on todellakin kaivattu. Oliko yhteiskunnan lähes totaalisulku keväällä 2020 sittenkään tuiki tarpeellinen ja oliko perusteita jatkaa tiukkoja rajoitustoimia lähes kahden vuoden ajan on kysymys, johon kiihkottoman vastauksen saaminen vaatinee lisää ajallista etäisyyttä.

Selväksi on joka tapauksessa käynyt, että kynnys sulkutoimiin palaamiselle on erittäin korkea. Siitä kertoo sekin, että koronavirus on edelleen keskuudessamme – ja myös pysyy.

Epidemia todennäköisesti kiihtyy jälleen syksyllä, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen STT:n haastattelussa viime torstaina. Syynä tähän on omikronviruksen uudet herkästi leviävät alavariantit (BA.4 ja BA.5), jotka ovat lisänneet tartuntojen määrää myös Suomessa. Hyvä asia kuitenkin on, että vakavaa tautimuotoa ne eivät näytä aiheuttavan.

Jopa tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kummastellut THL:n haluttomuutta antaa riskiryhmille neljättä rokotusannosta. Liekö presidentin kommentilla ollut vaikutusta, mutta nyt THL on muuttanut rokotuslinjaustaan ja aikoo laajentaa neljättä koronavirusrokotetta koskevaa suositustaan loppukesästä.

Neljättä tehosterokotetta suositeltaisiin 15. elokuuta alkaen annettavan kaikille 65 vuotta täyttäneille. Syyskuun alusta alkaen neljännen rokotteen suositus laajenisi 60 vuotta täyttäneisiin ja lisäksi 12–59-vuotiaisiin, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin.

Mitä tartuntatilanteen heikkenemisestä pitäisi esimerkiksi kesätapahtumiin osallistumista miettivien kansalaisten ajatella? Tätäkin Mika Salmiselta kysyttiin viime viikolla. THL-pomon vastaus oli neljässä sanassaan paljonpuhuva: ”Minä eläisin ihan normaalisti.”

Juuri näin näyttävät ihmiset tehneen. Toki päätös erilaisiin tapahtumiin lähdöstä on monilla lykkääntynyt aivan viime päiviin. Ennakkoon lippuja ei myydä entiseen malliin, mikä ymmärrettävästi aiheuttaa jännitystä tapahtumien järjestäjissä.

Toisaalta taloudellinen riski on aina olemassa ja sen kanssa on vain opittava elämään. On myös opittu.

Keskipohjanmaa-lehden vaikutusalueelle eletään tästä viikosta eteenpäin todellista keskikesän tapahtumasesonkia. Kaustisen kansanmusiikkijuhlia ja Ykspihlajan kulttuuriviikkoa seuraavat ainakin Jaakon Päivät, Kokkola Cup, Rauhan Sanan suvijuhlat Ylivieskassa, Lohtajan kirkkomusiikkijuhlat, Kokkolan Viinijuhlat sekä kesän päätteeksi perinteiset Kokkolan venetsialaiset. Palloilusarjathan ovat olleet käynnissä loppukeväästä saakka.

Jokaiseen makuun siis aivan varmasti riittää tarjontaa.

