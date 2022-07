Anniina Norrenan kolumni: Rajansa kaikella, myös poliitikkojen iällä

Suomen vanhin kansanedustaja on 76 vuotta. Presidentti Sauli Niinistön ikä on 73 vuotta. Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin ikä on 79 vuotta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin ikä on vain rapeat 69 vuotta.

Summa summarum: poliitikot ovat vanhoja ja pitkälti yli eläkeiän.

Miksipolitiikka on lähes ainut työala, jossa vanhukset vapaaehtoisesti puurtavat viimeiseen hengenvetoon asti? Suomessa eläkeikä on noin 65-vuotiaana. Peruskoulun opettajani jäivät mielellään eläkkeelle ja moni muu odottaa innolla eläkevuosia ilman töitä. Esimerkiksi pelastustöissä vanha ikä voi olla myös vaaran paikka, koska fyysinen kunto alkaa rapistua.

Politiikkojen työssä tarvitaan fyysisen kunnon sijaan aivoja, mutta nekin alkavat rappeutua sitä mukaan, mitä lähemmäs eläkeikää ja vanhuutta tullaan. Miksi suuria poliittisia päätöksiä tekevät vanhat papparaiset, jotka eivät edes elä niin pitkään, että ehtisivät nähdä päätöstensä vaikutukset?

Vaaleihin saa asettua ehdolle ja äänestää täytettyään 18. Pitäisikö politiikassa olla myös yläikäraja?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Henkilönä, joka ei ole täyttänyt edes 25, minua risoo se, kuinka elämänsä loppupuolella olevat boomerit päättävät minun tulevaisuudestani. Ilmaston lämpenemiseen ei puututa, koska siihen on vielä 50 vuotta aikaa. Silloinhan vain me nuoret olemme hengissä, joten se on meidän ongelmamme. Yhdysvalloissa mustapukuiset lisääntymisiän ajat sitten ohittaneet fossiilit päättävät nuorten lisääntymisestä ja oman kehon itsemääräämisoikeudesta. On kumma, jos koulunsa joskus 50-luvulla käyneet papat tietävät, mitä sana "kuukautiset" edes tarkoittaa.

Putin kaipaa Neuvostoliiton vanhoille hyville ajoille aloittamalla sodan Ukrainaa vastaan. Bidenin ikä pukkaa päälle niin, että hän ei oikein saa mitään aikaiseksi. Jos politiikassa olisi yläikäraja, niin kuolevaisuudestaan kriiseilevät vanhukset eivät viimeisillä voimillaan pääsisi pistämään paikkoja päreiksi.

Voisi luulla, että 70 vuoden paikkeilla alkaisi eläkehammasta kolottaa jo sen verran, että olisi aika pistää pillit pussiin. Koko elämän kestäneen työputken jälkeen on hyvä suunnata Espanjan rannoille loikoilemaan ja tuhlaamaan vuosien varrella kertynyt eläke.