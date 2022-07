Lukijan mielipide: Elvis-elokuvan puolustus

Kävin katsomassa Kokkolan Rexissä pyörivän uuden Elvis-elokuvan, joka vakuutti kaikin puolin. Lähemmäs kolmen tunnin kestosta huolimatta aika kului kuin siivillä eikä filmi tuntunut normaalia elokuvaa pidemmältä. Varsinkin konserttiosuudet oli toteutettu hienosti ja mukaansa tempaavasti!

Tiedostin jo elokuvaa katsoessani, että Elviksen elämän kaikkia vaiheita ei ehditä käsitellä edes tavallista pidemmässä filmissä, joten esimerkiksi Elviksen mittava elokuvaura sivuutettiin lähes maininnalla ja ensimmäisiin levytyksiin johtaneet vaiheet oli jätetty kokonaan pois. Kiinnostavia seikkoja ja tilanteita riitti silti yllin kyllin, joten tarina vei mukanaan. Kotiin tultua sanoin puolisolle, että olipa hyvä elokuva, joka ansaitsee lähes täydet pisteet.

Paria päivää myöhemmin sain lukea Keskipohjanmaa-lehden elokuvakriitikon tuomitsevan kritiikin ja näkemyksen yhden tähden arvoisesta filmistä. En lähde toistamaan kriitikon koko litaniaa siitä, mikä Elviksessä kiikasti ja mitä siitä puuttui, mutta puutteiksi mainittiin mm. Elviksen varhaisvaiheiden kuvauksen vähäisyys ja se, että kaikkia hittejä ei kuultu kokonaan. No ei todellakaan kuultu, sillä niitä olisi liikaa yhteen filmiin sullottaviksi. Puuttumaan jäi mm. radiomies Osmon tanssia tv-sarja Pulkkisessa siivittävä See See Rider.

Elviksestä on tehty muitakin elokuvia eikä tekijöiden tarkoitus ole kertoa elämäntarinoita identtisesti, vaan eri filmeissä voidaan painottaa tiettyjä tapahtumia ja henkilöitä, jotka jäävät toisissa filmeissä vähemmälle tai puuttuvat kokonaan. Esimerkiksi vuonna 1979 valmistuneessa Elvis-The Moviessa kerrottiin tarkemmin se, miten Elvis pääsi tekemään ensimmäiset levytyksensä. (Rauli ”Badding” Somerjoesta on tehty Suomessa ainakin viisi erilaista musikaalia ja teatteriesitystä, joissa jokaisessa Baddingin vaiheista kerrottiin eri tavalla ja näkökulmasta, vaikka tarina sinänsä oli kaikissa sama.)

Tuoreessa elokuvassa painotettiin Elviksen manageriksi ryhtyneen ”Eversti” Tom Parkerin näkökulmaa. Parker sai tietää Elviksestä samalla tavalla kuin useimmat amerikkalaiset, eli vasta siinä vaiheessa, kun Elvis oli alkanut saavuttaa menestystä ensimmäisillä levytyksillään, joka oli ilmeisesti syy siihen, miksi Elviksen varhaisvuosista ei nyt kerrottu paljoa. Oli kokemus nähdä Parkeria esittävä Tom Hanks lähes tunnistamattomaksi meikattuna ja vielä ”konnan roolissa”.

Tämä ei ollut ensimmäinen eikä taatusti viimeinen kerta, kun kriitikko ja yleisön edustaja ovat täysin eri linjoilla filmin toimivuuden suhteen. Näette esimerkiksi Keskipohjanmaa-lehden televisioarvioissa jatkuvalla syötöllä, kuinka kriitikko luokittelee vanhat suomalaiset elokuvat yhden tai korkeintaan kahden tähden arvoisiksi. Katsoja kuitenkin tietää, että mm. rillumarei-filmeihin kuuluva Muhoksen Mimmi (1952) ja Speden Leikkikalugangsteri (1969) ovat yhä täyttä rautaa. Puhumattakaan Sylvester Stallonen onnistuneesta uudelleen filmatisoinnista Get Carter (2000), jonka suomalaiskritiikki pääosin murhasi.

Lopuksi vielä pieni paljastus, jota Elvis-elokuvassa ei kerrottu: Filmissä mainittiin useampia kertoja Elviksen Cadillac. Meillä 60-luvun pikkupojilla oli varma tieto siitä, että ”Elvis ostaa uuden Cadillacin aina, kun sen tuhkakuppi tulee täyteen”, mutta elokuva sivuutti tämän tärkeän tiedon. Siitä huolimatta Elvis oli erinomainen filmi ja hieno katselukokemus!