Viljakasvien satonäkymät ovat hyvät isossa osassa eteläistä ja keskistä Suomea, kertoo Pro Agria. Paikalliset erot kasvustoissa ovat kuitenkin suuria. Osassa alueita on saatu paljon sateita, kun taas toisin paikoin kuivuus on verottanut sato-odotuksia.

Viljan satonäkymät ovat pääosin hyvät Etelä-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Etelä-Karjalassa.

Suurin osa kevätviljoista on hyvässä kasvussa koko maassa. Kasvustot ovat tähkällä tai tulossa tähkälle.

Samoin syysviljat, jotka selvisivät kovasta talvesta, ovat pääosin hyvässä kasvussa. Tuosta poiketen Etelä-Suomessa ja Keski-Suomessa odotukset syysviljojen sadosta jäävät välttäviksi.

Sato-odotukset ovat keskimäärin hyvät siitä huolimatta, että kasvustot ovat noin viikon jäljessä keskimääräisestä Etelä-Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Perunasato kasvaa Pro Agrian mukaan nyt kohisten. Tämän hetken arvion mukaan perunasadosta on tulossa vähintään tyydyttävä koko Suomessa. Sokerijuurikkaan kasvu on ollut hyvää koko viljelyalueella.

Eniten hajontaa on ollut herneen ja härkäpavun kasvussa koko maassa. Herneeseen on muodostumassa palkoja. Pääosa herneistä on hyvännäköisiä ja tiheitä. Rypsi ja rapsi ovat kukassa, mutta paikoin on raportoitu lyhyestä kukinta-ajasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Syysöljykasveista syysrypsi on selvinnyt kohtalaisen hyvin Etelä-Pohjanmaan alueella, ja sitä voidaan päästä puimaan elokuun taitteessa.

Kuivaheinäsato on ollut kohtalaisen hyvä koko maassa paitsi Oulun seudulla, missä sato jäi välttäväksi. Ensimmäinen säilörehusato oli laadultaan ja määrältään hyvä koko maassa. Pro Agrian mukaan arvio säiliörehun toisen sadon määrästä on hyvä koko maassa, paitsi Etelä-Suomen alueella kuivuus on verottanut nurmisatoa.

Viljakasvustojen kasvinsuojelu on saatu päätökseen pääosassa Suomea. Rikka-, ja tautiaineruiskutukset ovat onnistuneet Pro Agrian mukaan suurimmalta osaltaan hyvin.