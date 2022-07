Antti Savelan kolumni: Monessa kohussa mukana ollut Korpelan Voima on sähkön siirron edullisuudessa aivan pistämätön

Pitäisikö yli puolet valtion omistama energiayhtiö Fortum kansallistaa. Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund ei ottanut kantaa puolesta tai vastaan Ylen radion Ykkösaamussa. Hän kuitenkin piti sitä mahdollisena energiamarkkinoiden valtavien muutosten pyörteissä.

Ranskahan ilmoitti taannoin aikovansa kansallistaa valtavan ydinvoimalayhtiön EDF:n. Syynä ovat tämän massiiviset sadan miljardin euron velat ja se, että velat uhkaavat jäädä hoitamatta ilman valtion pääomitusta. Lundin mukaan (Yle Ykkösaamu 12.7.) yhden maan kansallistamispolitiikka johtaa toiseen ja taas toiseen maahan. Syntyy kansallistamisen dominoilmiö. Eli jos kapitalisti isossa mittakaavassa menestyy, se saa pitää voitot, mutta jos sillä menee huonosti, valtio rientää apuun. Kuulostaa ihan Suomen pankkimaailmalta 90-luvulla.

Kansallistaminen "uhkaa" – sehän voi olla myös mahdollisuus tai uhkan mahdollisuus – sekä Suomen valtiota että Fortumia. Jos Saksa kansallistaa Uniperin, jäävät osin Suomen valtion omistaman Fortumien sijoitukset sinne. Tämä taas voi johtaa kansallistamistoimiin Suomessa.

Saksa muuten on onnistunut sössimään oman energiahuoltonsa lyhyessä ajassa. Se irtaantui ydinvoimasta ja laski lähes kaiken Venäjältä tulevan maakaasun varaan. Nyt kun hanat suljetaan, iso mallimaa on suurissa vaikeuksissa, ja ihan vaan omaan syytään. Ranskan vaikeudet johtuvat taas siitä, että sen ydinvoimalat on päästetty luokattomaan kuntoon. Voi olla että kaikki turbiineja ei saa käyttää tulevissa pakkasissa. Ranskan sähköstä 70 prosenttia tulee ydinvoimasta mutta ei sekään ei ole tuonut onnelaa.

Kaikille sähkön kuluttajille loppuun pieni neuvo. Katsokaa nyt hyvät ihmiset Energiaviraston nettisivuilta löytyviä sähkönhintalaskureita. Jos käytät 10 000 kilowattituntia sähköä vuodessa, voit säästää tonnin kilpailuttamalla energia. Siirtohinnalle ei toisaalta mitään voi. Sosialisoinnin voisikin aloittaa verkkoyhtiöistä, mutta sitä tuskin tapahtuu, sillä verkkoyhtiöt kannattavat mainiosti. Valmiiksi sosialisoidut kuntien yhtiöt ovat nyt aikaansa edellä. Vaikka alueen kuntien omistamassa Korpelan Voimassa on kuhissut siellä ja täällä, yhtiö on silti voinut tuottaa kiinteistöjen omistajille keskimäärin muuta maata jopa selvästi edullisempaa sähkönsiirtoa. Tämä tosiasia jää muuten sangen usein mainitsematta.