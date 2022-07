Lukijan mielipide: Tuloverotusta ei pidä verrata pääomaverotukseen

Joskus lyhyeen kysymykseen ei voi vastata suullisesti, lyhyesti ja täsmällisesti. Tässä on vastaus yleiseen kysymykseen, mikä tulee usein vastaan. Miksi pääomaverotusta ei voi nostaa?

Vuonna 1953 alakoulussa opettaja ilmoitti, että huomenna jokainen tuo kouluun muutaman kolikon ja viimeisellä tunnilla opettelemme säästämään. Välitunnilla pulpetille oli tuotu säästöpossu jokaiselle. Opettaja kertoi säästämisen tärkeydestä, ja lopuksi meidän oli pantava mukana tuomamme kolikot possuun ja possun saimme viedä kotiin kehotuksella jatkaa säästämistä.

Suomi oli juuri selvinnyt sodasta, ja uuden yritystoiminnan synnyttäminen tarvitsi pääomia. Suomi oli jokseenkin rahaton, ja siksi yhdeksi keinoksi otettiin säästäminen. Investoinnit tehtiin rahalaitosten ja valtion yhteistyöllä. Tuolloiset suuryritykset olivat useimmiten valtion yrityksiä tai ulkomaisten sijoittajien toimesta rakennettuja yrityksiä.

Myöhemmin osakesäästäminen tuli enemmän mukaan ja syntyi yksityisellä rahoituksella osakeyhtiöitä. Samoin valtion yrityksiä yksityistettiin. Poliittinen sidos ei tuota parhaita lopputuloksia. Yrityksen tavoite tuli olla vain voiton tekeminen. Sosiaaliset aiheet tulee hoitaa valtion ja verotuksen kautta.

Vihdoin vuonna 1989 vapautettiin rahamarkkinat, jolloin myös pääomat pääsivät liikkumaan vapaasti maasta toiseen. Olimme lopullisesti irti kotimaisen pääoman määrän rajoituksista. Samalla eriytettiin tuloverotus pääomaverotuksesta.

Keskustelu tuloverotuksen ja pääomaverotuksen yhdenmukaistamisesta törmää siihen, että saammeko me ulkomaisia sijoittajia Suomeen. EU on pitkään yrittänyt löytää keinoa yhtenäiseen pääomien kohteluun.

Meillä täytyy olla jokin korvaava etu (palkat, energia, logistiikka, raaka-aine, verotus jne), jotta saisimme houkuteltua vierasta pääomaa maahamme. Ei siis ole mielekästä, että tuloverotusta edes verrataan pääomaverotukseen. Ne ovat eri asioita ja niillä on eri fokus markkinoilla.

Keliberin litiumkaivoksen rahoittajaksi saimme Sibanye-Stillwater Limited kaivosjätin. Suomesta ei löytynyt rahoittajaa.

Tuloverotus on yhteiskunnan toiminnan rahoitusmenetelmä. Tuloverotuksen sidonnaisuus on tiiviisti meissä kansalaisissa. Mitä enemmän teemme työtä, sitä parempi meillä on elintaso. Työn määrä ja laatu on elintason perusta. Elintasoa voidaan lisätä tekemällä parempaan osaamiseen perustuvaa kehittyneempää tuotetta. Samalla on huolehdittava siitä, että tehdyn työn määrä riittää tasapainoiseen talouteen. Joskus joku muistuttaa, etteivät sahatavara tai sellu ole kovin kehittyneitä tuotteita. Tasapainoinen talous on sitä, että tuomme maahan samalla rahalla tavaroita ja palveluita kuin mitä muut maat käyttävät meidän tuotteitamme. Mikäli kilpailukykymme ontuu, me suomalaiset maksamme muiden maiden työntekijöiden palkkoja (ja köyhdymme).

Vielä työmarkkinoista: Viimeiset uutiset työmarkkinoilta osoittavat, ettei yhteyttä hyvinvointiin ole täysin mielletty. Mikäli palkat nousevat yli talouden kestotason, velkaannumme vastaavasti. Korkojen noustessa elintasomme laskee vastaavasti. Pitkät palkalliset vapaat aiheuttavat näköharhan hyvinvoinnista. Tehdyt työtunnit eivät lisäänny, mutta meillä on puute työntekijöistä – siis täystyöllisyys ja aleneva elintaso. (Kunta-alalla 2 kk vuosiloma, 18 pv sairaslomaa, 20 pv perhevapaita. Siis 9 kk työtä ja 13 kk palkka).

Talousihmiset ovat ikäviä ihmisiä. Heillä koetaan olevan taipumus jatkuvasti ilkeillä ihmisille. He kuitenkin pitävät velvollisuutenaan kertoa tosiasioita, jotka tulevat vastaan, mikäli hommat tehdään ”hanurista”. Loppujen lopuksi he ovat viimeisiä syntipukkeja, koska aina on joku ”vaihtoehtoinen tutkija”, jolla on oma talousjärjestelmänsä. ”Raha ei lopu koskaan”. ”Velkaa ei tarvitse maksaa koskaan takaisin”. ”Rahaa on palkankorotuksiin, muut ovat vain ilkeitä”. Kun tulee vaikea aika, ihmiset eivät osaa erottaa näitä (usein poliittisesti sidonnaisia) vaihtoehtoisen taloustieteen edustajia muista, vaan syyttävät ekonomisteja kurjuudestaan.

Mikäli taloudellisen toiminnan tuotot otetaan palkkoina, ei ole vara korjata teitä, maksaa eläkkeitä, työttömyyskorvauksia, jne. Tai sitten tehdään se velaksi.

Veijo Hukari, KTL