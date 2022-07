Lukijan mielipide: Ystävät tekevät elämän elämisen arvoiseksi

Elämän varrella syntyy suhteita, ehkä äidin suhde on ihmiselle tärkein. Nuoruudessa syntyy suhteita jotka jatkuvat kuolemaan saakka, tällaiset ovat tärkeitä koko hyvinvoinnin kannalta, on joku jolle voi puhua ja uskoa pahimmatkin mokat eikä joudu heti tuomittavaksi.

”Mistä tunnet sä ystävän” – sen tuntee siitä että ystävyys jatkuu läpi elämän eikä vaadi mitään urotekoja ystävyyden säilyttämiseksi, vaan aivan tavallista ihmisen elämää, johon kuuluu iloja, suruja, tappioita ja voittoja.

Ikää tulee joka päivä lisää, tulee tilanteita että joutuu luopumaan ystävistä, kuolema kohtaa väistämättä meitä jokaista. Menetin koko elämänajan jatkuneen hienon ystävyyssuhteen kuolemalle.

Tavatessamme muistelimme usein mennyttä elämää, oliko muistoista kadonnut ikävät asiat, mutta muistot herättivät aina iloisen tunnelman, olimme kumpikin ottaneet kaikesta tapahtuneesta ajattelutavan että kaikesta löytyy se iloinen puoli. Avioiduimme lähes yhtä aikaa, naisemme tulivat ikään kuin yleisöksi tarkastelemaan elämäntapaamme, joskus tulivat siihen päätelmään että meillä oli liiankin hauskaa. Ystävyys jatkui koko perheiden kesken, puolisot lyöttäytyivät yhteen ja pitivät meidät niin sanotusti ruodussa, siitä huolimatta meillä oli tavatessamme aina vapaata turhista murheista.

Kaikki tämä kuuluu elämään, ja minulle on jäänyt hänen kanssaan vietetystä ajasta hienot muistot. Ne herättävät vieläkin kiitollisen mielen niitä muistellessa. Jälkikasvussakaan ei ole moitteen sijaa, joten elämän tarkoitus on hänen ja minunkin kohdalla toteutunut.

Hänen suhtautumisen tapansa asioihin oli ”paappa kohalles”. Eräs tunnettu huippupoliitikko loihe lausumaan ”milloin se parasta ollut on, on se tuskaa työtä ollut”. Jos tähän tulokseen tulee niin on hukkaan heitetty elämä. Meille ystäväni kanssa sopisi paremmin: milloin parasta ollut on, on se työtä, tyytyväisyyttä, hauskaa ollut. Torvenkyläläisittäin, on se hupasta ollut.

Ystävät tekevät elämän elämisen arvoiseksi. Minulle on jäänyt hyviä ystäviä työelämän seurauksena, ja kalastusharrastus on luonut ystävyyssuhteita joita ilman elämästä puuttuisi paljon. Bingoharrastus on tuonut hyvänpäiväntuttavia, on piristävää tavatessa kysellä kuulumisia.

Jotakin myönteistä on näissä nykyajan tiedotusvälineissä, voi pitää yhteyttä kaukana asuviin tuttaviin. Sukulaissuhteet ovat laimentuneet, ei enää käydä sukuloimassa.

Se tässä vanhenemisessa on ikävä puoli että ystävät vanhenevat yhtä jalkaa ja kuolema katkaisee ystävyyssuhteita. Siksi suhteet jälkipolviin tulevat tärkeimmiksi, on hienoa seurata neljännen polven kasvua.

Olen kirjoittanut jälkisäädökseeni, että maallinen majani tuhkataan ja sijoitetaan niin että jälkeen jääneiltä jää hautojen palvonnan kiusa pois. Olen jo sen ikäinen ettei kannata läksiäisissäni ripotella tuhkaa päälleen vaan nostaa iloisesti malja muistokseni. ”Ja kun päättyvät pitkospuut, kuka rinnallas ruikuttaa, takaisin mennä saa.”

Lehtosen Kalle

Ylivieska