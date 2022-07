Matkustajat palaamassa siiville Kokkola-Pietarsaaren asemalla

Kruunupyyssä sijaitsevan Kokkola-Pietarsaaren ja muiden maakuntakenttien tulevaisuus on noussut taas puheenaiheeksi. Seuraava eduskunta ja hallitus päättävät Helsingin ja maakuntakenttien välisen lentoliikenteen jatkosta.

Nyt asian nosti esille Finavian lentoasema­verkoston johtaja Jani Jolkkonen, joka kritisoi Helsingin Sanomien haastattelussa valtion varoilla tuettavia maakuntalentoja. Jolkkosen mukaan lennot ovat kalliita, tehottomia ja aiheuttavat turhia päästöjä.

Valtio on käyttänyt ostolentoihin koronapandemian aikana noin 40 miljoonaa euroa. Ostoliikennettä on nyt lennetty yli vuoden ajan Joensuun, Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren, Kemi-Tornion sekä Kajaanin lentoasemille. Ostolennoilla on varmistettu, että maakuntakentiltä pääsee Helsinki-Vantaalle alle 3 tunnissa.

Lentoja on kyseenalaistettu muun muassa vähäisten matkustajamäärien vuoksi.

Esimerkiksi Jyväskylän lennoilla on ollut keskimäärin vain viisi matkustajaa, eli valtio on tukenut jokaista matkustajaa noin tuhannella eurolla. Eniten matkustajia on ollut Kajaanin ja Helsinki-Vantaan välisellä reitillä.

Lentoliikenteen ruuhkilta on vältytty Kruunupyyssäkin, sillä Kokkola-Pietarsaaren ja Kemin kautta tehtävillä kolmiolennoilla on ollut keskimäärin 14 matkustajaa. Korona on opettanut, ettei matkustaminen ole ainoa tapa hoitaa asioita.

Etätyökulttuuri voi jättää pysyvän jäljen liikematkustamiseen, mutta nyt on havaittavissa paluuta koronaa edeltäviin aikoihin myös Kokkola-Pietarsaaren lentoasemalla, sillä osa kesäkuun lennoista oli täynnä. Siten koko korona-ajan keskiarvo ei välttämättä anna oikeaa kuvaa lentoliikenteen suosiosta. Liikematkustajat ovat vasta palaamassa siiville.

Lentoliikennettä maakuntakentille tarvitaan, koska sujuvat ja monipuoliset liikenneyhteydet vaikuttavat elinkeinoelämän ja matkailun menestymiseen. Lentoyhteyksiä on tärkeää ylläpitää myös tulevan sähköisen lentoliikenteenkin vuoksi.