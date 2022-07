TV-viikon valinta: Tositapahtumia luovalla otteella käsittelevä Sherwood iskee otsaan kuin lapio

𗷅𗷅𗷅𗷅𗷅

Sherwood.

Ohjaus Lewis Arnold ja Ben A. Williams, 2022

TV1 to 21.7. klo 21.05/Yle Areena

James Grahamin nuoruusmuistoista Nottinghamshiressä kumpuava, tositapahtumia luovalla otteella käsittelevä sarja iskee otsaan kuin lapio. Silti Sherwood on hienovaraisinta kerrontaa ja luonteikkainta ryhmänäyttelemistä, mitä televisiosta voi tänä vuonna toivoa. BBC on yhä laadun tae. Tosin kuusiosainen sarja on ulkoistettu House Productionsille. Tuotantoyhtiö suunnittelee jo toista kautta.

Sherwoodin metsässä eivät pakoilleet Robin Hoodin iloiset veikot vuonna 2004, vaan kaksi murhamiestä. Etsinnät toivat paikalle ennätysmäiset poliisijoukot, jotka palauttivat kyläläisten mieliin kaivoslakon vuosikymmenten takaa. Tuolloin poliisi tukahdutti väkivalloin kaivoksen sulkemista vastustavien mielenosoitukset ja solutti ammattiyhdistyksiin vakoojiaan.

Käsikirjoittaja Graham halusi ottaa etäisyyttä todelliseen. Sherwood käsittelee toisistaan riippumattomien murhien kautta Keski-Englannin pienen kaivosyhteisön arpeutumattomia haavoja. Pääministeri Thatcherin rautanyrkin alla musertunut lakko 1984–85 jakaa yhä asukkaiden rintamalinjat lakkolaisiin ja rikkureihin.

Tämä on sitä, minkä britit parhaiten hallitsevat: työväenluokkaisen realismin. Sarjasta puuttuu kaikki keittiöpsykologia. Sherwoodin taktiikka on – Thatcheriä lainatakseni – tarjota katsojalle lyhytkestoisia, pistäviä shokkeja, jotta mielenkiinto pysyy isossa kuvassa: Brexit-Britannian valitsemassa poliittisessa tiessä, jonka hedelmiä korjataan parasta aikaa.

Näyttelijäkaarti on maan esitystaiteen kuninkaallisia, lähes joka kasvo tuttuja, ansioituneita veteraaneja: Oscar-ehdokas Lesley Manville leskirouvana, Claire Rushbrook vieraantuneena sisarena, Ryhmä Pullmanissa ihastuttanut Alun Armstrong katkeroituneena mainarina. Parhaimmillaan on myös Walking Deadistä tuttu David Morrissey tapausta tutkivana Sherwoodin ”sheriffinä”. Miehen auktoriteetin takaa pilkistää kipeiden muistojen tuomaa haurautta.