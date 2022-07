TV-viikon valinta: Sankarit Midaksen aarteen jäljillä

𗷅𗷅𗷅

The Adventurer: The Curse of the Midas Box.

Ohjaus Jonathan Newman, 2013

TV 5 su 17.7. klo 19.05

Seikkailu perustuu G.P. Taylorin kolmeen Mariah Mundista kertovaan nuortenromaaniin, joita ei ole suomennettu. Toistaiseksi sarjan kuvaaminen on jäänyt tähän ensifilmiin.

Monet tahot halajavat kuningas Midaksen salaperäisiä voimia omaavaa arkkua haltuunsa. Nuori Mundi (Aneurin Barnard) pikkuveljineen sotkeutuu etsintään arkeologivanhempien kadottua.

Filmin ongelmat ovat käsikirjoituksessa, joka paikkaa puutteita keinotekoisesti. Michael Sheenin, Lena Headeyn ja Sam Neillin tapaisten näyttelijöiden seurassa silti viihtyy.