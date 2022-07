TV-viikon valinta: Arkistunut parisuhde ajautuu kriisiin

𗷅𗷅𗷅𗷅

Threesome.

Ohjaus Lisa Linnetorp, 2021

Elisa Viihde Viaplay, Yle Areena

Kaikkea on kokeiltava, paitsi tanhua ja hanurinsoittoa. Eivätkä jälkimmäiset päde Kaustisen-viikolla! Nuoripari Siri (Matilda Källström) ja David (Simon Lööf) ovat seukanneet lukioajoista. Intohimo on vaarassa talttua sovinto- ja sääliseksiin. Ruotsalaisnuoret asuvat Lontoossa. Siri opiskelee juristiksi, David tekee hanttihommia. Kotibileistä he päätyvät yökylään, ranskalaisen Camillen petiin. Molemmat innostuvat juovuspäissään liikaa. Kokeilu jää mielenpäälle. David tuntee syyllisyyttä. Siri ajautuu etsimään itseään sivusuhteessa Johnin kanssa.

Källström ilmaisee hyvin nuoruuden mahdollisuuksien kirjosta aiheutuvaa epävarmuutta. Ja osaavat ne lätkäjätkätkin näytellä. Yhdysvalloissa junioritasolla jääkiekkoillut Lööf muistetaan Eagles-sarjasta. Threesomessa loukatun miehen tunteet näkyvät silmistä.

Kahdeksas jakso päättyy rohkeaan teeman avaukseen nähden melkeinpä sovinnaisesti. Lopussa on happy endiä, riipaisevaa rakkautta ja tietämisen tuskaa. Samalla Threesome jättää auki toisen kauden mahdollisuuden. Foursome?