Lukijan mielipide: Saksa maksakoon Uniper-sotkunsa

Saksalainen energiayhtiö Uniper on tällä hetkellä suurissa vaikeuksissa. Yhtiö on konkurssin partaalla, koska yhtiö on nojannut kaikessa liiketoiminnassaan halvan maakaasun tuontiin Venäjältä. Nyt tämä saksalaisen yhteiskunnan luksus on ohi. Saksassa asuvan kaverini mukaan energialaskujen loppusummat ovat kolminkertaistuneet aiemmista vuosista. Tähän kaiken päälle tulee vielä Saksan punavihreän hallituksen päätös sulkea koko Eurooppaa kattavan energiakriisin edessä viimeiset toiminnassa olevat ydinvoimalat.

Suomen valtio omistaa enemmistön saksalaisesta Uniperista Fortumin välityksellä, joka on myös valtion enemmistöomisteinen energiayhtiö. Saksan talousministeri Robert Habeck on jo vaatinut Suomen valtiota ”pääomittamaan vaikeuksissa olevaa yhtiötä” omalla rahallaan – siis Saksasta vaaditaan suomalaisten veronmaksajien rahaa Saksassa toimivan yrityksen pelastamiseen! Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Suomeen soitetaan ja vaaditaan lompakkoa auki. Marinin hallitus antoi vuosi sitten Euroopan Unionin elpymisrahastoon miljardeja suomalaisten veronmaksajien rahaa. Rahan kylväminen muualle kuin suomalaisten hyvinvointiin on aivan käsittämättömän huonoa politiikkaa. Toisaalta ei se ole tyhmä, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Näin ei voi jatkua.

Suomalaisia poliitikkoja ja siinä sivussa veronmaksajia ollaan taas höynäyttämässä pahanpäiväisesti. Olen vahvasti sitä vastaan, että suomalaisten tehtävä olisi pelastaa saksalaislähtöinen yhtiö, joka on itse tehnyt virheellisiä investointeja muun muassa maakaasuun energiamuotona. Asiantuntijat ovat varoittaneet jo muutaman vuosikymmenen, että Venäjä saa maakaasusta vipuvarren kiusata eurooppalaisia tarpeen niin vaatiessa. Ukrainan sodan seurauksena näin on myös käynyt. Saksa maksakoot itse virheistään, suomalaiset laittakoot rahasäkin suut kiinni. Toivottavasti Marinin hallitus ja omistajaohjausministeri Tuppurainen ymmärtävät asian samalla tavalla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Manolis Huuki, Valtiotieteiden kandidaatti

Kaupunginvaltuutettu (ps.), Kannus

Kansanedustajaehdokas, Vaasan vaalipiiri