Suomi tarvitsee ulkomaisia osaajia ja työntekijöitä! Tämä on realiteetti, jota ei voi millään populistisella lausunnolla muuksi muuttaa. Yksi työmarkkinoiden isoista haasteista on, miten Suomeen houkutellaan tulevien vuosien aikana kymmeniä tuhansia uusia kansainvälisiä osaajia.

Maamme hallitus katsoo, että Suomeen pitää saada lisää työvoimaa myös ulkomailta. Suomessa väki vanhenee ja syntyvyys laskee. Meitä ei ole riittävästi kattamaan yritysten tai terveydenhuollon työntekijätarpeita.

Valtioneuvoston asettaman selvitys- ja tutkimustoiminnan raportin mukaan Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien silmissä voitaisiin lisätä keskitetyillä toimilla ja työperusteisen oleskelulupaprosessin virtaviivaistamisella.

OECD:n Talent Attractiveness -indeksin perusteella Suomi on kiinnostava kohdemaa kansainvälisille opiskelijoille ja yrittäjille, mutta osaavien työntekijöiden houkuttelussa Suomi jää kuitenkin kauas muiden Pohjoismaiden ja Alankomaiden taakse.

Olemme edelleen kansainvälisen osaajakisan takamatkalla.

Suomessa ei ole ollut samanlaista työvoiman virtausta kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa 1960-luvulla. Myös Norja on ollut mukana palkkaamassa ulkomaisia työntekijöitä jo 70-luvulla. Erityisesti suomalaiset ovat matkanneet Ruotsiin ja Norjaan työn perässä. Norja houkuttelee edelleen esimerkiksi hoiva-alan työntekijöitä myös Suomesta.

Meillä on paljon ulkomaisia matalapalkka-alan työntekijöitä, mutta he työllistyvät kausiluontoisesti eivätkä jää Suomeen. Sen sijaan meillä ei juurikaan ole kansainvälistä työelämää, joka toivottaisi ulkomaiset työntekijät tervetulleeksi.

Jos on Suomi takamatkalla osaajakisassa, niin myös Suomeen asettuneet ulkomaalaiset työntekijät ovat työnhakijoina takamatkalla, mikä puolestaan vaikuttaa maan houkuttavuuteen. Yritysten olisi ymmärrettävä, että tasa-arvoiset työmarkkinat ovat tärkeä tekijä, jos haluamme kansainvälisten osaajien hakeutuvan Suomen markkinoille.

Lauri Viita kirjoittaa romaanissaan Moreeni miehestä, joka virtaa tuijottaessaan näkee siinä vieraan lastun, kavahtaa pystyyn, ottaa kirveen ja lähtee katsomaan, mikä on se mies, joka uskaltaa tahria hänen saunavetensä. Vastaava tarina on myös Kalevalassa, ja näitä käytetään usein esimerkkinä suomalaisen epäluuloisuudesta vierasta kohtaan.

Valitettavasti tällainen asenne ei ole vain tarinaa, vaan epäluuloisuus heijastuu esimerkiksi työntekijää valitessa. Suomalaisen yrityskentän oma asenne, ehkä pelialaa ja muutamia kansainvälisiä konserneja lukuun ottamatta, on nihkeä ulkomaalaisia kohtaan. Pelätään edelleen jopa englannin kieltä eikä osata nähdä hyötyjä kasvun ja kansainvälistymisen kannalta.

Lupapolitiikassakin Suomi painii omassa sarjassaan. Suomeen asettuneet työntekijät kertovat puolen vuoden paperisodasta Migrin kanssa, joka vie ajan lisäksi myös hermot. Prosessin kehittämistä varten Suomen kannattaisi hakea oppia Ruotsilta, Norjalta, Tanskalta ja Alankomailta.

Suomen on oltava houkutteleva paitsi ulkomaiselle työvoimalle, myös työntekijöiden perheille. Tässä tulevat mukaan kunnat ja kaupungit, joiden olisi satsattava kielikoulutukseen ja esimerkiksi Suomeen töihin saapuvan henkilön puolison mentorointiin.

On turha kuvitella, että Suomi ottaa vastaan vain ulkomaisen huippuosaajan, joka jättää perheen lähtömaahan. Perhe sitouttaa työntekijää uuteen kotimaahan. On myös muistettava, että pätevä työntekijä on hankkinut koulutuksensa ennen Suomeen muuttoaan. Tämäkin on seikka, jota on syytä arvostaa.

