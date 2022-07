Sähköä tulossa Savonradalle – Radan sähköjohtimet ovat paikoillaan jo Haapajärvelle saakka: Ensimmäiset sähköveturit liikenteeseen kuitenkin vasta alkuvuodesta 2024



Ylivieskan ja Iisalmen välisen rataosuuden sähköistys on edennyt lähes puolivälin krouviin. Väyläviraston rakennuttajakonsulttina toimivan Weladon projektipäällikkö Esa Ojanperä kertoo, että pylväiden perustuksista on tehty 80-prosenttia ja pylväistä on pystyssä noin puolet.