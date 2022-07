Lukijan mielipide: Työterveyshuollolla on tärkeä rooli

Kesäkuun lopulla YLE uutisoi Suomen työterveyshuoltojärjestelmän ongelmista. Uutisen taustalla oli THL:n johtaja Mika Salmisen näkemys, jonka mukaan nykyinen järjestelmä on tehoton ja typerä. Hänen mukaansa perusterveydenhuollon palveluiden tulisi olla kaikille samanlaiset riippumatta siitä, onko töissä vai ei.

Itse rohkenen olla asiasta eri mieltä. Viime vuosina työterveyshuoltoa on pyritty viemään yhä enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan, mikä on kansanterveystyön kannalta tärkeää. Oman kokemukseni mukaan työterveyshuollon tarjoamat sairaanhoitopalvelut ovat myös tehokas ja edullinen tapa hoitaa terveysongelmia niin työnantajan kuin työntekijöidenkin kannalta.

Työterveyshuollon kautta moni tutkimus ja hoitoon pääsy onnistuu usein nopeammin kuin julkisen sektorin kautta. Näin minimoidaan kalliit sairauslomapäivät, mikä säästää kaikkia osapuolia. Hoito on sujuvaa, kun terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ovat saman tuottajan käsissä. Tällä tavoin julkisen sektorin resurssit vapautuvat paremmin lasten ja ikäihmisten käytettäväksi, kun työelämässä olevat hoidattavat itsensä muualla. Kattavien työterveyshuollon palveluiden avulla voidaan myös tehdä työelämää houkuttelevammaksi.

Tavan kansalaisten on myös hyvä tiedostaa työterveyshuollon kulurakenne. Työnantaja saa työterveyshuollon kustannuksista palautusta Kelalta. Näitä korvauksia ei kerrytetä kuitenkaan normaaleilla verotuloilla. Työterveyshuollon kelakorvaukset (50-60 % kustannuksista, työntekijäkohtainen enimmäismäärä huomioiden) ovat työnantajien ja työntekijöiden työtulovakuutuksena kerättyjä varoja, jotka palautuvat yrityksille tilikauden päätyttyä. Loppuosan työterveyshuoltokustannuksista yritykset voivat laittaa verovähennyksiin.

Meillä täällä Suomessa on ainutlaatuinen työterveyshuoltojärjestelmä, joka mahdollistaa työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemisen. Yritysten ja työterveyshuollon välinen yhteistyö korostuu jatkossa entistä enemmän. Työelämästä tulee tehdä houkuttelevampaa ja työurista pidempiä. Työn teon on terveille työikäisille oltava kannattavampaa kuin kotona olon. Työhyvinvointia on parannettava alalla kuin alalla. Kattava ja laadukas työterveyshuolto on oleellisen tärkeässä asemassa, kun työelämän murroksen haasteisiin etsitään ratkaisuja.

Alina Lehto (o.s. Kiiskilä), työterveyshoitaja, Evijärvi