Haminan mursu voi viihtyä alueella vielä lähipäivinä, arvioi asiantuntija – Eläinlääkäri: Näytti kuin siellä olisi ihan valtava norsu maannut kyljellään

Hamina

Haminaan Kymenlaaksoon loppuviikosta saapunut mursu voi pysytellä alueella vielä jonkin aikaa, arvioi merinisäkkäitä tutkinut erityisasiantuntija Olli Loisa Turun ammattikorkeakoulusta STT:lle.

Haminalaiset alkoivat torstaina tehdä havaintoja poikkeuksellisesta merinisäkkäästä, kun kaupungin rantavesissä havaittiin täysikasvuinen mursu. Perjantaina mursu levähti venerannassa, ja Kaakkois-Suomen poliisi eristi eläimen lepopaikan, jotta se sai makoilla rauhassa. Poliisin arvion mukaan alueen eristys piti.

Lauantaina mursu polski jälleen merelle iltapäiväkahden aikoihin, noin parinkymmenen tunnin unen jälkeen.

– Jää vähän seurantalinjalle, tuleeko mursu takaisin, Kaakkois-Suomen poliisin yleisjohtaja, rikoskomisario Mira Nieminen kommentoi pian mursun heräämisen jälkeen.

Erityisasiantuntija Loisa puolestaan arvioi, ettei mursu ole vielä lähtenyt kovin pitkälle.

– Aika mielenkiintoisen näköinen otus, tuollainen mursu Itämeren matalien lahtien pohjukassa, lauantaina merinisäkkään Haminassa nähnyt Loisa kuvailee.

Perjantaina mursu näytti jo kertaalleen olevan matkalla ulapalle, mutta palasikin tutulle paikalle.

Eläinlääkäri: Mursu ei ollut nääntynyt tai voipunut

Haminan ja Kotkan alueen valvontaeläinlääkäri Jenni Hyväkkä kävi tarkastamassa naarasmursun voinnin lauantaina aamupäivällä, kun eläin vielä nukkui. Hyväkän arvion mukaan eläin näytti ruumiinkunnoltaan hyvältä, mutta pelkästään silmämääräisesti ei täyttä varmuutta yksilön kunnosta voinut saada.

– Se ei ollut nääntynyt, voipunut eikä laihankaan näköinen, hän sanoo.

Viranomaiset päättivät jatkaa mursun seurantaa ja tarkkailua. Myös Hyväkkä pitää mahdollisena, että eläin vielä näyttäytyy lähipäivinä varsinkin, jos se on löytänyt itselleen sopivan ruoka-apajan lähistöltä.

Mursut tonkivat ravinnokseen pääasiassa simpukoita ja muita nilviäisiä meren pohjasta. Haminassa köllötelleen yksilön aiemman lepopaikan lähelle jätettiin myös poliisin eristysnauhoja siltä varalta, että se päättäisi palata jo itselleen tutulle alueelle makoilemaan. Näin alueen uusi eristäminen kävisi nopeasti, ja eläin saisi Hyväkän mukaan tarvitsemansa rauhan.

Mursun aiheuttama vilinä oli alueella viikonloppuna Hyväkän mukaan suurta, mutta jo perjantaina oli nähtävissä, ettei se ihmispaljouden vuoksi uskaltanut rantautua. Hän kertoo, että mursun lepopaikan eristämisen tarkoituksena on suojella paitsi merinisäkästä myös yli tonnin painoisesta torahampaisesta eläimestä kiinnostuneita ihmisiä.

Hän silti ymmärtää uteliaisuuden, jonka harvinainen eläin on Kymenlaaksossa aiheuttanut.

– Kauempaa kun katsoi, niin näytti kuin siellä olisi ihan valtava norsu maannut kyljellään. Se on kertakaikkisen suuri.

Poliisi pyytää soittamaan hätänumeroon 112, jos mursu rantautuu jälleen lähelle ihmisasutusta. Sitä ei pidä lähestyä.

"Annetaan mursun olla rauhassa"

Mursujen lähin luonnollinen esiintymispaikka on Pohjoinen jäämeri. Helsingin Sanomien haastatteleman tutkijan Rune Aaen mukaan Haminan yksilö on luultavasti sama, josta on viime kuukausina tehty havaintoja eri puolilta Itämerta. Erityisasiantuntija Loisan mukaan mursu on Itämerellä niin harvinainen eläin, että kyseessä on todennäköisesti samainen yksilö. Ulkoiset tuntomerkitkin täsmäisivät hänen mukaansa Haminassa näyttäytyneeseen.

Loisa ei lähde arvioimaan, kuinka pitkään mursu voi selviytyä näin kaukana luonnollisesta ympäristöstään. Toisaalta hän huomauttaa, että kyseinen eläin on pärjännyt Itämerellä jo tähänkin saakka ja löytänyt itselleen ravintoa.

– Jos se löytää hyvän ruokailu- ja lepäilypaikan, voi alue kelvata vielä pidempäänkin, Loisa sanoo.

Hänen mukaansa suurin riski mursun selviytymiselle on tällä hetkellä ihminen. Loisa neuvoo kiinnostuneita pysymään eläimestä hyvän etäisyyden päässä, jos se päättää vielä rantautua.

– Annetaan mursun olla rauhassa, niin mursu antaa meidänkin olla rauhassa.