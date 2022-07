Lukijan mielipide: Suurkiitos, Kaustinen!

Suurkiitos ihana Kaustinen. Me tulemme kaukaa mutta me vain tulemme kuin valmiiseen pöytään. Nautimme suunnattomasti ajattomasta ja rajattomasta musiikista mille ei vertaa löydy. Ja sitten me leviämme takaisin maailmaan aivan kuin ne tuhannet viestitkin jotka kertovat heille jotka eivät päässeet ja heille jotka eivät enää päässeet ja niin kovasti toivoivat.

Me tulemme takaisin. Haluan teidän tietävän että se valtava työmäärä ja määrätietoisuus ei mene hukkaan. Me kaikki olemme onnellisempia teidän uurastuksenne kantamina.

Suurkiitos.