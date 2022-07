Lukijan mielipide: Saako koira enemmän huomiota 29kuin lähimmäinen?

Aamuisin kun kuljen töihin, näen kymmenittäin koiran ulkoiluttajia. Näen, kuinka nämä ulkoiluttajat ovat kiintyneitä hoidokkeihinsa.

Niille on hommattu jos jonkinmoista vaatetta, tossuja, ja jopa talutushihnat ovat kauniin koristeltuja.

Kerran joulun tienoilla olin Espanjassa, siellä koirakulkue oli puettu pukin kaapuihin ja huom. lämpöä oli 26°C. Minä säälin tunteitteni vallassa ajattelin vaikka mitä koiran tuntemuksista. En tiedä mitä koirat ajattelivat moisesta, mutta ihmiset olivat mielestäni menneet ”rajan” yli. 100 varma olen siitä, ettei koira tykännyt helteellä leikkiä joulupukkia.

Näitä samankaltaisia tapauksia on meilläkin täällä Kokkolassa. Hyvä ja ihailtava asia on, että ihmiset rakastavat lemmikkejään, mutta kaikessa mennään joskus yli. Ymmärrän toki sen, että kaikilla ei ole esim. lapsia ja omaisia joihin voisi kohdistaa rakkautensa, mutta on olemassa miljoonia jotka jäävät paitsi aikuisten huolenpitoa.

Kun lapsi saa huomiota/rakkautta jopa 4 kertaa päivässä, niin tulee hänestä ehjempi, huomaavaisempi ja omaa rakkauttaan oikein kohdentava aikuinen. Tiedän myös sen, että samoin väitetään koiran omistajien kasvatusmetodien tekevän, mutta mitä näkee lapsi, joka kaipaa huomiota yhtä paljon kuin noin 4 kertaa päivässä ulkoilutettava koira.

Kaipaako lähimmäisemme samaa kohtelua kuin lemmikit. Miettikää sitä.

Kuinka moni ulkoiluttaa lähimmäistään 4 kertaa päivässä? On tuhansia iäkkäitä ja huonoliikkuisia vanhuksia mitä erilaisimmissa hoitolaitoksissaan / kodeissaan. Saavatko he huomiota ja rakkautta samoin kuin ulkoilutettavat koirat? Pelkään että vastaus on ei, vaikka siitä maksetaan.

Lopuksi – ihailen koiran omistajien aktiivisuutta ja paneutumista asiaansa, vaatiihan koira ainaista läsnäoloa ainakin noin 20 vuotta, ennen kuin siitä luonnollisen poistuman jälkeen pääsee irti.

Huolehtikaa koiristanne kuten ennenkin, mutta älkää unohtako lapsianne ja läheisiänne, sillä hekin kaipaavat rakkautta ja huolenpitoa.

Kateellinen ei koiran omistaja