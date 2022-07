Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kokkolalla olisi sylissään kultamunia muniva hanhi, mutta tajutaanko sitä? – On erikoista, että Sahakadun huutokauppamenettelyä Ykspihlajan Potin rannalla ei saada maaliin asti

Potinrannan maisemat Kokkolan Ykspihlajassa ovat kehittyneet viime vuosina kulttuurin kärjellä. Kaupunkikin tuntuu heränneen pöhinän merkitykseen. Siksi on outoa, että Sahakatu 7:n huutokauppamenettelyä ei saada maaliin asti.

Maanantaina kaupunginhallitus jätti käsittelemättä huutokauppamenettelystä tehdyt oikaisuvaatimukset. Kaupunginhallitus oli päättänyt kesäkuun alkupuolella, että Sahakadun suljettuun huutokauppamenettelyyn valitaan vain Kulttuurisatama ry. Muun muassa Tuomisen talona ja Kalastajatorppana tunnetun talon lähtöhinnaksi asetettiin 70 000 euroa.

Sen jälkeen huutokauppaan mukaan ilmoittautunut asianosainen ja yksityishenkilö tekivät päätöksestä kaksi oikaisuvaatimusta.

Asiaa maanantain kokoukseen valmistelleen kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujalan mukaan osallistumishakemuksiin perustuvassa suljetussa huutokauppamenettelyssä ei tavoitella vain mahdollisimman korkeaa hintaa. Hän esitti oikaisuvaatimusten hylkäämistä.

Kokkolalla on Saha-kahvilan ympäristössä Ykspihlajassa kultamunia muniva hanhi. Sahakatu 7:n kehittämisestä kiinnostuneen Kulttuurisataman takaa löytyy elokuva-alalla toimivia yhtiöitä, osin Kokkola-juurisia. Muutaman kymmenen tuhannen euron kovempi hinta vanhasta talosta ei ole mitään sen rinnalla, että Kokkola opittaisiin tuntemaan elokuvan ja kulttuurin kaupunkina. Jos ylimääräiset eurot pannaan markkinointiin, ei sillä saada edes mainosfilmiä aikaiseksi.

Elokuvaväen suunnitelma Tuomisen talon kunnostamisesta on perusteltua senkin takia, että Sahakatu 7:n naapuriin on valmistunut Ykspihlajan matkustajakoti, jossa voidaan järjestää majoitusta, kursseja ja koulutusta. Se voi myös toimia residenssinä. Ison peruskorjauksen läpikäyneen entisen satamakonttorin lopputarkastus tehdään lähipäivinä. Kunnostamista on organisoinut Elävä Ykspihlaja -osakeyhtiö, jonka jäseninä on kulttuurialan ihmisiä ja kotiseutuaktiiveja.

Ykspihlajan Sahakadun kaltainen, ilmaiseksi ja pyytämättä rakentuva kulttuurikeskittymä olisi lottovoitto mille tahansa kaupungille. Siihen nähden kuhnailu huutokaupan loppuun saattamisessa tuntuu lyhytnäköiseltä voitontavoittelulta, jopa politikoinnilta.

Sahakatu sijaitsee perinnekorttelialueelle, jonne voi rakentaa erilaista kulttuuritoimintaa palvelevia rakennuksia sekä niitä tukevia palvelu-, liike-, toimisto- ja varastotiloja. Palvelutarjonnan täydentää Meriravintola Wanha Wellamo.

Paikallisesti katsottuna voi tuntua siltä, että Ykspihlajasta puhutaan paljon, liikaakin, mutta valtakunnallisesta perspektiivistä tilanne näyttää toisenlaiselta. Kulttuurin ympärille rakentunut Ykspihlaja-ilmiö on huomioitu tasaisesti isoimmissa medioissa, Helsingin Sanomista Yleen. Ulkopuolisin silmin Ykspihlaja on selkeästi pala kiinnostavinta Kokkolaa.

Ehkä sen takia alue vetää valtakunnallisen tason kulttuurintekijöitä. Heistä tuorein esimerkki on Zen Cafésta ja soolourastaan tuttu Samuli Putro, joka ihastui Ykspihlajaan viime kesänä, kulttuuriviikon aikaan. Tämän kesän kulttuuriviikolle Putro tarjoutui talkoolaiseksi, nauttimaan ilmapiiristä. Missä muualla vastaavaa tapahtuu?

Parhaillaan käynnissä on kymmenes Ykspihlajan kulttuuriviikko. Paikallisen asukasyhdistyksen järjestämässä tapahtumassa riittää tarjontaa sunnuntaille asti. Kynnys osallistumiselle on pidetty sopivan matalalla.

