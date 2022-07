Erdogan tapaa Putinin tänään Teheranissa – Puheenaiheina ainakin Syyria, Ukraina ja ruokakriisi

Helsinki

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Turkin Recep Tayyip Erdogan tapaavat toisensa kasvotusten tänään Teheranissa Iranissa, kertoi Kremlin tiedotus viime viikolla. Tapaamiseen osallistuu myös Iranin presidentti Ebrahim Raisi.

Tapaaminen on Putinille vasta toinen ulkomaanmatka maan aloitettua hyökkäyksensä Ukrainaan, kertoo Le Monde. Putin vieraili Tadzhikistanissa kesäkuussa.

Kremlin mukaan tapaamisessa keskustellaan Syyrian tilanteesta. Putin puhuu myös kahdenvälisesti Erdoganin kanssa, ja AFP:n Kremlin-lähteiden mukaan näiden keskustelujen aiheena on viljan vienti Ukrainasta.

Nykytilanteessa Nato-maa Turkin tapaaminen liittouman päävastustajan Venäjän ja Yhdysvaltain Lähi-idän arkkivihollisen Iranin kanssa herättänee epäluuloa Washingtonissa ja muiden Nato-maiden johdossa, arvioi kansainvälisen politiikan professori ja Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg STT:lle eilen.

– Kyllä se ilman muuta kiristää välejä, riippuen tietysti siitä, mitä kokouksesta tulee ulos. Jo pelkkä tapaaminenkin on monen mielestä arveluttavaa, ja tämä koskee niin Irania kuin Venäjääkin. Tapaamisen luonne saattaa heittää lisää vettä myllyyn keskusteluun siitä, mikä on Turkin asema Natossa. Jos Turkki käy lehmänkauppaa liittokunnan merkittävimmäksi uhaksi nimetyn valtion kanssa, niin kyllähän se on iso asia koko liittokunnan kannalta, Forsberg sanoo.

Suomessa yleinen spekulaation aihe on ollut se, että Turkki ja Venäjä olisivat sopineet kulissien takana Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosessin viivyttämisestä. Turkki ei ole vielä ratifioinut Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä. Tutkija ei usko, että maiden jäsenyysasia olisi Teheranissa tärkeä puheenaihe.

Presidentti Erdogan toisti maanantaina uhkauksensa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemusten jäädyttämisestä, mikäli Turkin vaateisiin ei suostuta.