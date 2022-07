Tiina Ojutkankaan kolumni: Pahoitin mieleni mursun vuoksi, siis ihan oikeasti

Mielen pahoittaminen ei ole minulle tyypillistä, mutta nyt kyllä olen pahoittanut mieleni. Ihmisten empatiakyky tapaus mursussa on osoittautunut surkeaksi.

Nykymaailmasta tuntuu muutenkin puuttuvan myötäelämisen kykyä. Sitä, että pystyy jotenkin samastumaan toisen elävän olennon suruun, iloon tai pelkoon sillä tavalla kuin tuntisi nämä tunteet itsekin. Kun tuntee empatiaa, on vaikea aiheuttaa ikäviä asioita kenellekään. Empatiakykyinen ihminen ei voi ainakaan väittää, ettei tiennyt satuttaneensa tai pahoittaneensa toisen mielen.

Ilman erityistä itsekritiikkiä tunnun väittävän olevani niin empatiakykyinen, etten halua nauraa mursunkaan hädälle.

Pohjoisen jäämeren asukas liikkui syystä tai toisesta Suomeen. Vajaa viikko sitten mursusta tehtiin havainto Haminassa, jossa eläimen ympärille syntyi varsinainen mediasirkus. Ihmisten ja medioiden kiinnostus mursua kohtaan ei olekaan mikään ihme. Lähinnä sen ilmestyminen kuulosti Ruokolahden leijona -tyyppiseltä kesäuutiselta. Ensimmäinen ajatus oli, että ei voi olla totta.

Onnekkaalta tuntui, että mursu lähti Haminasta eteenpäin. Nyt se kuitenkin ilmaantui Kotkassa rantaan ja jonkin matkaa maalle asti. Tiistaina viranomaiset seurasivat mursun toimintaa. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksesta vahvistettiin, että mursu on havaittu yksityishenkilön pihalla. Ainakin vielä tiistaina illalla se köllötteli omakotitalon pihalla ja tilannetta kuvattiin eri medioiden suorissa lähetyksissä.

Mursun asialla ovat onneksi eläinlääkärit, poliisit ja Korkeasaarenkin asiantuntemus on käytettävissä. Nälkäinen ja kaiken järjen mukaan ei kovin hyvinvoiva eläin pitäisi saada liikkeelle ja sellaisille vesille, jossa se saa ruokaa ja normaalia elämää.

Minusta on kummallista, että hätääntynyt huonovointinen eläin herättää hilpeyttä ja saa sanasepot säkenöimään. Se, että erikoinen eläin poikkeuksellisessa tilanteessa kiinnostaa, on ihan normaalia. Onhan tämä aikamoinen tapaus, jota muistellaan tasan vuoden kuluttua ja viimeistään, kun mursu-uutisesta on kymmenen vuotta.