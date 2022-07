Lukijan mielipide: Rakentakaa itärajalle muuri!

Eduskunta sääti muutama viikko sitten uuden rajavartiolain järkeen eikä höttöön perustuen. Suomen hallituksilla on jatkossa täydet valtuudet sulkea Suomen itäraja, mikäli Venäjän valtio aikoo kiusata rajaseutuamme siirtolaisten liikuttamiseen perustuvilla hybridioperaatioilla.

Tällaisesta hybridivaikuttamisesta meillä on Euroopassa jo kokemusta viime syksyltä, jolloin Putinin valkovenäläinen vasalli Lukašenka järjesti ilmasillalla ihmisiä Irakin Bagdadista Valko-Venäjän Minskiin ja sieltä linja-autoilla sekä Puolan että Liettuan vastaisille rajoille. Silloisessa tapauksessa ei ollut kyse oikeista pakolaisista, vaan Putinin ja hänen liittolaisen keinosta käyttää ihmisiä hyväksi ja hyökätä Eurooppaa vastaan järjestämillään ihmisaaltohyökkäyksillä. Nyt säädetty rajavartiolaki nykyisessä muodossaan mahdollistaa rajan sulkemisen ja vie siten tämän ”ässän” Putinin ja Lukašenkan hihasta.

Päivitetty rajavartiolaki on vain ensimmäinen askel niissä toimenpiteissä, joiden pohjalta Suomi varautuu Putinin kataliin konsteihin. Suomen eduskunnan on tehtävä seuraavaksi päätös raja-aidan rakentamisesta Suomen Venäjän vastaiselle rajalle. Määrärahat on varattava viimeistään syksyn kehysriihessä ja rakentaminen aloitettava viipymättä, sillä ensi syksynä tai talvena Putin varmasti kokeilee päivitetyn rajavartiolakimme pitävyyttä.

Putinin lähettämät ihmisaallot pysähtyvät parhaiten 1 300 kilometriä pitkään aitaan. Raja-aidan toimivuudesta meillä on kokemusta lähimenneisyydestä Balkanilta, Kreikasta ja mainituilta Puolan ja Liettuan rajoilta.

Punavihreät monesti toistavat tällaisen ehdotuksen yhteydessä samaa mantraa ihmisoikeuksista. Tekee mieli kysyä: kuka puhuisi itsenäisen Suomen kansalaisten ihmisoikeuksista? Miksi puhe tuntuu menevän aina ulkomaalaisten ihmisoikeuksiin?

Monesti tuntuu siltä, että omat kansalaiset jäävät ulkomaalaisten jalkoihin. Näin ei voi jatkua. Toivon suuresti, että Marinin hallitus valitsee suomalaisten ja Suomen edun rajakysymyksessä. Siis, rakentakaa rajalle muuri!