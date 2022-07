Roni Isopahkala haastattelussa Kino-Keskipohjanmaan uusimmassa jaksossa – Lue tästä Marvel-elokuvasarjan Thorin arvio

Verkossa ja näköislehdessä ilmestyvä videoblogimme keskittyy nyt keskipohjalaiseen indie-elokuvaan. Kino-Keskipohjanmaan haastateltavana on Humandroid-elokuvansa alkujakson Youtubessa julkaissut Roni Isopahkala. Mukana on näytteitä filmistä ja kuvia sen teosta.

Tieteisfilmin jälkeen vuorossa on komediaa, johon Isopahkalan Mystical Production on saanut Keski-Pohjanmaan kulttuurirahaston apurahaa. Nuoren tekijän mielestä luova urakka on ollut kehittävä ja opettavainen. Eräs tärkeimmistä tekijöistä projektissa on yhteisöllisyys – ja hauskanpito.

Lopuksi vieraillaan kesätorilla ja kysytään nuorten mielipiteitä elokuvista ja tv-ohjelmista.

Thor: Love and Thunder (2022). Ohjaus Taika Waititi. Käsikirjoitus Waititi ja Jennifer Kaytin Robinson. Kuvaus Barry Baz Idoine. Pääosissa Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale. 118 min. K12. Bio Rex, Kokkola.

Marvel-supersankarielokuvia on tähän mennessä julkaistu 29 kappaletta. Niistä kahdeksassa on seikkaillut ukkosenjumala Thor (mainio Chris Hemsworth). Kumpaankin sarjaan mahtuu onnistumisia ja huteja. Uusin, Thor: Love and Thunder, jää laimeana esityksenä tason keskikastiin. Huipputuotetta ei voi syntyä jokaisella kerralla. Se onkin filmisarjan perusongelma.

Yleisöhän olettaa, että uutuusfilmi on aina parempi ja isompi sekä ponnistaa nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin. Olympialiike lisäsi viime vuonna Citius, Altius, Fortius -mottoonsa loppukaneetin Communis, yhdessä. Thor-filmi on ”mashup”, joka yhdistää olympolaiset ja skandinaaviset jumalat. Love and Thunder esittelee vielä muidenkin kulttuurien jumalia, koska tämänkertainen teema sen sallii. Yhteisöllisyys jää silti niiden osalta pelkäksi listaamiseksi.

Thorin kaverit Valkyrie, Korg, Rocket ja Groot ovat nytkin mukana, mutta eniten yhdessä tekemisen henkeä on Gorrin kidnappaamien kapinassa: nuori Axl (Kieron L. Dyer) johtaa lasten armeijaa Jumalan teurastajan kukistamiseksi.

Gorr (Christian Bale) on tyttärensä kuolemasta katkeroitunut ja nekromiekan voimat (älä kysy) ominut supervihollinen. Hän vannoo kostoa armottomille, omahyväisille jumalille, joilta ei ole edes taivaspaikkaa luvassa. Christian Bale vetää roolin parhaassa metodinäyttelijän vireessään. Onneksi, sillä Gorr on uutuuden kiehtovin hahmo, joka ottaa leikin vakavasti muiden pelleillessä ympärillä.

Taika Waititin edellinen Thor-elokuva Ragnarök (2017) onnistui juuri hilpeydessään. Leikkisänä tunnettu ohjaaja ei aina pysty pitämään hassutteluaan aisoissa. Se huomattiin viimeistään holokaustifilmissä Jojo Rabbit (2019), johon Waititi välttämättä halusi loppukevennyksen. Thor: Love and Thunder luottaa huumoriin ja vitsailuun siinä määrin, ettei seikkailu ehdi syventyä eikä jännitys kiristyä.

Uusin ”Marvel-jakso” saa painoa vain Gorrin ilmestyessä ilonpilaajana paikalle. Naispuolisella Thorilla, sankarin vanhalla rakastetulla, tiedenainen Jane Fosterilla (Natalie Portman) on hänelläkin hyvät hetkensä. Hahmon traaginen puoli olisi saanut räydyttää Thorin ja katsojan sielua enemmänkin. Nyt ei voi välttyä vaikutelmalta, että Natalie Portman on hieman enemmän valkokangasaikaa saanut lisä elokuvan lukuisiin koristerooleihin.

Russell Crowe tekee hauskan Zeus-jumalan hahmon, mutta tähden imagolla ja hahmon ranttaliksi panemisella on kääntöpuolensa. Rooli ei kasva vaikuttavuuteen, eikä tunnu oikein tarpeelliselta. Taika Waititi uhraa kaiken viihdyttävyydelle ja pelkää katsojan kyllästyvän, jos mitään otetaan vakavasti. Thor: Love and Thunderin suvannot hukkuvat innottoman melskeen keskelle. Cameo-osissa Melissa McCarthy, Matt Damon ja Sam Neill sekä Simon Russell Beale Dionysoksena jäävät vaille suurempia haasteita.

Kaikessa kepeässä pirskahtelevuudessaan ja lahjakkuuksien tuhlaavaisuudessaan uusin Marvel-Thor tuntuu pullistelevalta ja ylipitkältä, vaikka filmi jää kestoltaan alle kahden tunnin.