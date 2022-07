Helle selätetään perinteisillä nikseillä – "Ei olla hommattu sellaista koirien omaa uima-allasta"



Kalajoen Hiekkasärkillä on keskiviikkona juuri sopiva kesäpäivän keli – lämmintä on 20 astetta ja tuuli viilentää mukavasti. Huomenna torstaina olo on hikisempi, mikäli päivälle ennustetut hellelukemat toteutuvat.