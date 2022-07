Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ajokorttilaki saisi vihdoin vakiintua – Sen ratkaisee Suomen hallitus

Oletko käynyt yksi-, kaksi- vai kolmivaiheisen autokoulun? Todennäköisesti käsiä nousee pystyyn jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla.

Itse asiassa jokaista vaihtoehtoa on nähty viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuonna 2013 kuljettajatutkinto muuttui kaksivaiheisesta kolmivaiheiseksi ja heinäkuussa 2018 yhdellä rysäyksellä kolmivaiheisesta yksivaiheiseksi.

Samassa tilanteessa ollaan edelleen. Kun kerran on autokoulusta päässyt, sen jälkeen ajamiseen ei enää puutu kuin virkavalta, ja sekin maksua vastaan.

Autokoulun pituus ja pakollisen opetuksen määrä ovat kaksiteräinen miekka. Inssiajon läpäisevien ja sitä kautta ajokortin taskuunsa saavien on ehdottoman välttämätöntä olla turvallisia kuljettajia. Silti ajokortin pitäisi olla sen hintainen, että se on kaikkien halukkaiden ulottuvilla.

Tämän hetken mallissa pakollisen opetuksen määrä on karsittu vähäksi. Näin tutkinto on saatu edelliseksi – periaatteessa.

Käytännössä minimimäärillä kortin lunastaminen ilman aiempaa ajokokemusta, esimerkiksi mopolla tai mopoautolla, onnistuu harvoin. Lisäajotuntien ostaminen nostaa yllättävästikin kokonaishintaa, useammista ajokoeyrityksistä nyt puhumattakaan. Eikä se mopokorttikaan aikoinaan ilmaiseksi ole tullut.

Oma lukunsa on opetusluvalla opettaminen. Sen suosio on lakimuutosten jälkeen kasvanut. Sen kiistaton hyöty on se, että ajo-opetusta voi antaa niin paljon kuin tarvitaan.

Autokoulualan tulevaisuus riippuu aina maamme hallituksesta. Toivottavasti nykyisen kaltaiset suuret linjat saavat olla rauhassa vielä ensi vuonna aloittavan hallituksenkin toimesta.

Vaikka nykymallissakin on omat heikkoutensa, on sen joustavuudella myös ehdottomat hyvät puolensa. Ja koska autokoulut ovat viime vuosina investoineet voimakkaasti ajosimulaattoreihin, joista on saatu hyviä kokemuksia, ainakaan niiden käytön vähentämiseen ei toivoisi kohdistuvan poliittisia intohimoja.

