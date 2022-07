Reeta Karhula Lohtajalta pääsee pian piikille – Neljänsiä koronarokotuksia annetaan yli 60-vuotiaille elokuun alusta

– Sairaala-apteekeissa on riittävästi rokotteita,. Rokotteet vanhenevat eri tahtiin, mutta esimerkiksi Pfizer hakee tarvittaessa comirnatylle voimassaoloajan pidennystä.

THL:n mukaan neljännen rokoteannoksen antaminen myös nuoremmille on perusteltua, jos tartuntojen määrä lisääntyy voimakkaasti.

Analyysissä selvitettiin koronarokottamisen vaikuttavuutta niin sanotun NNV-luvun (Number Needed to Vaccinate) avulla. NNV-luku on arvio siitä, kuinka monta ihmistä pitäisi rokottaa neljänteen kertaan, jotta voitaisiin estää yksi erikoissairaanhoitoa vaativa koronatapaus 30 päivän sisällä neljännestä annoksesta.

THL on analysoinut neljännen koronarokotteen vaikuttavuutta 60 vuotta täyttäneillä riskiryhmiin kuuluvilla ja kuulumattomilla kolmessa erilaisessa epidemiatilanteessa.

THL:n asiantuntijalääkäri Mika Muhosen mukaan tärkeintä on nyt rokottaa kaikki yli 60-vuotiaat sekä ne riskiryhmäläiset, jotka eivät ole vielä neljättä rokotetta saaneet.

– On todella järkevää, että nyt niitä rokotteita aletaan viimein ottaa käyttöön, Karhula painottaa.

– Kolmannen rokotuksen teho heikkenee ajan kuluessa. Kun rokotteita maassa on ollut, niin totta kai ne pitää myös käyttää ennen kuin rokotteet vanhenevat.

– Viime syksynä Espanjassa kaikki sujui hyvin ja siellä oli turvallista lomailla. Olen vakuuttunut, että terveydenhoito on siellä vähintäänkin samaa tasoa kuin Suomessa, ellei jopa parempaa, Karhula toteaa.

– Mieheni on 73–vuotias ja hän on saanut neljännen piikin. Toivottavasti se onnistuu minullekin ennen Espanjan lomaa.

Reeta Karhula on 67–vuotias ja edelleen työelämässä. Myöhemmin syksyllä on edessä jo vakiintuneeksi tavaksi tullut loma puolison kanssa Espanjan Torremolinoksessa.

Lohtajalainen Reeta Karhula on tyytyväinen THL:n uuteen linjaukseen koronarokotusten laajentamisesta. Karhula aikoo mennä neljännelle piikille heti, kun se on mahdollista.

Luodossa heikointa

Simo Kattilakoski

Neljän pohjalaismaakunnan asukkaat ovat koko maan mittakaavassa häntäpäässä koronarokotuksissa. Kolmannen rokotuksen saaneita on koko maan täysi-ikäisestä väestöstä 65,5 prosenttia. Keski-Pohjanmaalla Soiten alueella luku on 66,8 prosenttia eli yli maan keskiarvon.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella kattavuus on 62,2, Etelä-Pohjanmaalla 61,4 ja Pohjois-Pohjanmaalla 62,5 prosenttia.

Kolmansia rokotuksia on vähiten luotolaisilla eli vain 39,5 prosentilla asukkaista. Pedersöressä luku on 45,4 ja Pietarsaaressa 52,4 prosenttia. Myös Sievissä (53,1), Nivalassa (58,7) ja Ylivieskassa (58,8) on jääty alle 60 prosentin tason.

Soiten alueen täysi-ikäisistä asukkaista eniten kolmesti koronaa vastaan rokotettuja ovat halsualaiset (74,5 %), toholampilaiset (72,7 %), kruunupyyläiset (72,2 %) ja lestijärveläiset (72,1 %). Hiukan alle 70 prosentin jäävät veteliläiset (69,9 %) sekä kaustislaiset (69,2 %). Pyhäjärveläisten prosenttiosuus on 68,3 ja kannuslaisten 66,5.

THL:n asiantuntijalääkäri Mika Muhonen pitää suomalaisten ja keskipohjalaisten rokotuskattavuutta hyvin riittävänä.

– Koko maan prosenttiluku 65,5 on hyvä. Emme tiedä, kuinka moni rokotetuista on sairastanut koronan. Sairastettu korona vastaa tilastoissa yhtä rokotusta.

Muhosen mukaan vertailu muiden maiden vastaaviin lukuihin on hankalaa, koska muualla ei huomioida kertaalleen sairastettua koronaa.

Pohjanmaan ruotsinkielisten alueiden alhainen rokotuskattavuus ei Muhosta yllätä.

– Tilastoinnissa huomioidaan täysi-ikäinen väestö. Alueella voi olla suhteellisesti enemmän alaikäistä väestöä ja se näkyy tilastossa. Toisaalta ruotsinkielisellä Pohjanmaalla on yleensäkin matala rokotuskattavuus, Muhonen sanoo.

Kertaalleen rokotettuja on koko maassa 89,7 prosenttia täysi-ikäisistä. Soiten alueella lukema on 90,5, Vaasan sh-piirin alueella 90,4, Pohjois-Pohjanmaan sh-piirin alueella 89,6 ja Etelä-Pohjanmaalla 87,7 prosenttia. Viiden vähimmin rokotettujen alueiden rintamaan lukeutuu neljän pohjalaismaakunnan lisäksi myös Ahvenanmaa.

Rokotuskattavuutta tilastoi THL.