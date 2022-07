Pääkirjoitus: Neljäs rokotuskierros kannattaa hyödyntää – Vasta elokuu näyttää, mitä kesä on tehnyt koronakurimukselle

Koronakin on jakanut kansaa siinä mielessä, että osa menisi hakemaan neljännen rokotteensa heti, kun se suinkin saa ja toiset eivät ole käyttäneet aiempiakaan mahdollisuuksia. Neljännen rokoteannoksen aikataulusta ja kohderyhmistä on keskusteltu viime viikkoina.

Yksi keskustelunavaajista oli presidentti Sauli Niinistö, joka kuukausi sitten ilmaisi huolensa koronatilanteesta. Niinistö kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että oli pyytänyt neljättä rokotetta, mutta ei ollut sitä saanut (IS 23.6.). Syykin oli selvä. Presidentti ei tuolloin kuulunut ryhmään, jolle neljänsiä rokotteita annettiin. Toisaalta pyyntö oli täysin järkevä, ja hyvä, että asiasta alettiin puhua ääneen.

Nyt tiedetään, miten neljännet koronaa vastaan annettavat rokotteet etenevät, sillä THL on linjannut neljännen kierroksen ohjeet ja kohteet. Onneksi viranomaiset katsoivat, että rokotettavien joukkoon kuuluvat jo yli 60-vuotiaat. Moni suomalainen pääsee rokotettavaksi elokuun alusta lähtien. Toivottavasti mahdollisuus hyödynnetään tarkoin.

Sen lisäksi ja jopa ennen kaikkea odottaisi, että yhä useampi kävisi ensimmäisellä, toisella ja kolmannella piikillä. Rokotekattavuudessa on isojakin eroja eri paikkakuntien ja maakuntien välillä. Pohjalaismaakunnissa on paljonkin parantamisen varaa, vaikka Keski-Pohjanmaalla kolmannen rokotuksen saaneita on hiukan enemmän kuin Suomessa keskimäärin.

Neljän pohjalaismaakunnan asukkaat ovat koko maan mittakaavassa häntäpäässä koronarokotuksissa. Kolmannen rokotuksen saaneita on koko maan täysi-ikäisestä väestöstä 65,5 prosenttia. Keski-Pohjanmaalla Soiten alueella luku on 66,8, Vaasan sairaanhoitopiirin alueella kattavuus on 62,2, Etelä-Pohjanmaalla 61,4 ja Pohjois-Pohjanmaalla 62,5 prosenttia.

Lomien päätyttyä ja koulujen alettua nähdään, millaista koronajälkeä on tiedossa kesän päättyessä. Korona ei ole ohi ja yhä moni sairastuu. THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo maanantaina julkaistussa tiedotteessa, että neljättä rokotusta ei tarvitse, jos on kolmen rokoteannoksen lisäksi sairastanut koronan kerran tai useammin. Muille rokottamisesta katsotaan olevan hyötyä, joten on syytä noudattaa viranomaisten ohjeita.

