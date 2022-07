TV-viikon valinta: Luonnon raiskaus kostautuu Norjassa

★★★

North Sea.

John Andreas Andersen, 2021

C More pe 29.7.

Fantefilm on erikoistunut norjalaisiin katastrofielokuviin. 2015 ilmestyi The Wave, jossa Geiranger-vuori sortui vuonoon aiheuttaen tsunamin. 2018 The Quakessa Oslon vuoden 1904 maanjäristys toistuu voimakkaampana. Se vanhempikin tuntui Helsingissä asti, kuten vanhimmat TV-viikon lukijat muistavat.

Noissa filmeissä katastrofi nähtiin saman perheen kautta. North Seassa (Nordsjøen) pääosissa ovat merentutkimuslaitos Eelumen asiantuntija Sofia (Kristine Kujath Thorp) ja puoliso Stian (Henrik Bjelland), joka työskentelee öljynporauslautalla. Parilla on yksi lapsi. Kolmas keskeinen henkilö on Sofian kollega Arthur (Rolf Kristian Larsen), joka nousee avainhenkilöksi ratkaisevassa pelastusoperaatiossa. Eelume on oikea norjalaisyhtiö, jonka erikoisalana ovat vedenalaiset robotit.

Kun Pohjanmeren porauslautta uppoaa, huomataan, ettei kyse ole yksittäistapauksesta. 50-vuotinen öljynpumppaus ottaa veronsa ja merenpohja uhkaa revetä. Katastrofin inhimillinen hinta tuodaan esille näyttävin kuvin, mutta The Waven koskettavuuteen ei ylletä.