Frida Keräsen kolumni: Minne katosi lentämiseen liittyvä ilmastoahdistus?

Pari vuotta sitten sosiaalinen media ja kolumnit täyttyivät ilmastoahdistukseksi nimetystä tunteesta, josta vaikutti olevan pakollista mainita erityisesti silloin, kun kertoi lentomatkailustaan. Osuvampi nimitys olisi ilmastosyyllisyys, koska asiasta puhuivat eniten juuri ne hyvin toimeentulevat nuorehkot aikuiset, joiden elämäntyyliin kuului ottaa halpalentoja ulkomaille ilman erityisempää syytä ainakin pari kertaa vuodessa. Otsikot kuten "Suomessa ei pysy järjissään marraskuussa ilman lentämistä – ja se on meidän parikymppisten luonnonystävien tragedia" (HS 14.11.2018) tiivistävät ilmiön hyvin: lentäminen aiheutti kirjoittajissa suorastaan häpeää, mutta kun oli pakko päästä aurinkorannalle makaamaan.

Korona laittoi stopin kaukomatkojen hamstraamiselle, mutta nyt some on jälleen täynnä romanttisia kuvia Etelä-Euroopan mukulakivikaduista ja kahviloista. Pandemian jäljiltä työvoimapulasta kärsivä Helsinki-Vantaa natisee liitoksistaan innokkaiden lomalaisten vyöryessä lähtöselvitykseen. Kiinnostavaa on, että lentämiseen liittyvä ilmastoahdistuskeskustelu ei ole tehnyt paluuta käsi kädessä lentämisen kanssa. Tietoisuus ilmastokriisistä on tuskin näiltä samoilta ihmisiltä kadonnut minnekään. Nyt yleisenä tunnelmana on keskittyä siihen, kuinka ihanaa on taas päästä ulkomaille, vaikka kengät sulaisivat kiinni asfalttiin. Viime vuosi oli kotimaan matkailun kulta-aikaa, mutta osalle ihmisistä se taisi olla sitä vain pakon edessä. Navettamuseoista ja metsistä ei varmaan saanut yhtä hyviä Instagram-postauksia kuin Eiffel-tornista.

Tämä ei ole kannanotto hupilentämisen puolesta tai vastaan: lähinnä huomio siitä, kuinka ihmisen elämyshakuisuudella ja mukavuudenhalulla on tapana ottaa valta heti tilaisuuden tullen. Kukapa meistä pystyisi elämään täydellisesti omien arvojensa mukaan, en minä ainakaan. Mutta en kyllä myöskään kaipaa sellaista performatiivista ja yksilökeskeistä ilmastoahdistuskeskustelua, jossa julkisella itseruoskinnalla oikeutettiin taas yksi menopaluu Ibizalle.