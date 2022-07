Pelastuspaketti syntyi: Saksan valtio hankkii 30 prosenttia Uniperista ja tarjoaa miljardien rahoitusta, Fortum pysyy pääomistajana

Helsinki

Saksan valtiosta tulee energiayhtiö Uniperin merkittävä vähemmistöomistaja.

Fortum kertoo saavuttaneensa sovun vakautuspaketista Saksan hallituksen kanssa tuen antamiseksi Uniperille. Saksan valtio hankkii 30 prosentin osuuden Uniperista noin 267 miljoonalla eurolla. Saksan hallitus saa edustuksen Uniperin hallintoneuvostoon.

Suomalaisen valtionyhtiö Fortumin omistusosuus Uniperissa laimenee 56 prosenttiin. Yhtiö pysyy Uniperin pääomistajana.

Osana vakautuspakettia Saksan hallitus on sitoutunut tarjoamaan Uniperille enintään 7,7 miljardia euroa rahoitusta. Lisäksi Saksan valtion omistama pankki KfW nostaa Uniperille myönnetyn lyhytaikaisen valmiusluoton määrää seitsemällä miljardilla.

Saksa on sitoutunut antamaan tarvittaessa vielä enemmän tukea Uniperille mahdollisten tappioiden kattamiseksi.

Samalla Saksan hallitus on ilmoittanut aikovansa ottaa käyttöön mekanismin, jolla Uniper voi lokakuusta alkaen siirtää asiakkailleen 90 prosenttia kaasun kohonneista hankintakustannuksista.

Uniper myös alkaa suunnitella kaasun tukkumyyntisopimusjärjestelmän uudistamista Fortumin ja Saksan hallituksen tuella. Ratkaisusta on tarkoitus sopia ensi vuoden loppuun mennessä.

"Paras mahdollinen kompromissi"

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramon mukaan yhtiölle oli tärkeää ratkaista tilanne nopeasti. Hän kiittää Saksan ja Suomen hallituksia sekä kollegoitaan tytäryhtiössä.

– Meille oli myös tärkeää, että nyt saavutettu ratkaisu ei vaadi Fortumilta lisärahoituksen antamista Uniperille jo aiemmin annetun kahdeksan miljardin euron lisäksi, Rauramo kertoo tiedotteessa.

– Nyt julkaistussa järjestelyssä Uniperin kriittisimpiin ongelmiin löydettiin ratkaisut, ja yhtiö voi jatkaa toimintaansa, Rauramo sanoi.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on myös tyytyväinen siihen, ettei Suomen tai Fortumin tarvitse myöntää lisärahoitusta.

– Arviomme mukaan nyt saavutettu lopputulos, jonka Fortumin hallitus on huolellisen harkinnan ja analysoinnin jälkeen hyväksynyt, on paras mahdollinen kompromissi näissä olosuhteissa ja aikataulussa, Tuppurainen sanoi ensikommentteinaan tiedotteessa.

Hän lisäsi käyneensä tiivisti keskusteluja saksalaisten ministerikollegoidensa kanssa.

– Pidän tärkeänä, että lopputulema on kaikkien osapuolten hyväksyttävissä. Suomessa hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut nyt saavutettua ratkaisua, Tuppurainen lisäsi.

Sekä Fortum että Tuppurainen kommentoivat ratkaisua myöhemmin iltapäivällä erillisissä tiedotustilaisuuksissa.

Fortum satsannut miljardeja Uniperiin

Saksan valtio tulee Uniperin omistajaksi merkitsemällä yhtiöstä noin 157 miljoonaa uutta osaketta. Saksa maksaa 1,70 euron nimellisarvon osakkeelta.

Osakekohtainen hinta on pieni verrattuna siihen, mitä Fortum on yhtiöstä maksanut. Yhtiö teki ensimmäiset Uniper-hankintansa vuonna 2018 ja on lisännyt omistustaan seuraavina vuosina. Se on omistanut yhtiöstä lähes 80 prosenttia.

Kun Fortum vuonna 2019 kertoi omistusosuutensa nousemisesta 70 prosenttiin, yhtiö oli maksanut keskimäärin 24 euroa hankkimistaan osakkeista. Fortum on satsannut Uniperiin miljardeja.

Uniper on listattu Frankfurtin pörssiin Saksassa. Yhtiön arvio piipahti yli 40 eurossa osakkeelta vuodenvaihteessa, mutta Ukrainan sodan myötä sen arvo on rytissyt neljäsosaan. Tiedot pelastusjärjestelyn etenemisestä ovat piristäneet osaketta, joka oli perjantaina aamupäivällä noin kuuden prosentin nousussa.

Myös Fortumin osake oli Helsingin pörssissä tuntuvassa nousussa. Osakkeen arvo oli noussut kahdeksalla prosentilla ennen kuin sen kaupankäynti keskeytettiin ennen puoltapäivää.

Uniperille jättirahoitus tammikuussa Suomesta

Uniper on joutunut vakaviin vaikeuksiin Venäjän rajoitettua kaasutoimituksia, kun Uniper on joutunut hankkimaan korvaavan kaasun markkinoilta merkittävästi korkeampaan hintaan.

Pitkäkestoisten sopimustensa vuoksi Uniper ei ole voinut laskuttaa korkeaa hintaa asiakkailtaan. Nyt se voisi olla mahdollista, jos Saksan valtio antaa siihen luvan.

Uniperin tappiot ovat viime aikoina olleet kymmeniä miljoonia euroja päivässä, koska yhtiö on joutunut myymään kaasua halvemmalla kuin ostaa.

Uniperin vaikeuksista alkoi tihkua tietoa ensimmäisiä tietoja jo tammikuun alussa. Tuolloin Fortum myönsi tytäryhtiölleen konsernin sisäisen kahdeksan miljardin euron suuruisen rahoituksen. Fortum sanoi tuolloin, että kyse on varotoimesta.

Omistajaohjausministeri Tuppurainen sanoi tiistaina eduskunnan talousvaliokunnan kokouksen jälkeen, että valtio-omistajan lähtökohtana on, ettei Fortum tee enää uutta pääomitusta Uniperiin. Tuppurainen oli valiokunnassa kuultavana.