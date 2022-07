Pääkirjoitus: Uniper-kritiikin aika myöhemmin – Nyt voidaan olla tyytyväisiä ratkaisuun

Saksalaisen energiayhtiö Uniperin pelastusta on haettu kiivaasti viime päivinä niin Suomen ja Saksan valtioiden välillä kuin Fortumin, Uniperin ja Saksan valtion kesken. Ratkaisulla oli todella kiire, sillä Uniper on tehnyt arviolta 50 miljoonaa euroa tappiota joka päivä. Nyt syntynyt ratkaisu on todellinen helpotus, vaikka itse asiassa riittää perattavaa vielä pitkäksi ajaksi.

Uniperin ahdinko pohjautuu siihen, että se ei ole saanut Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazpromilta sovittua määrää maakaasua ja on siksi joutunut ostamaan sitä markkinoilta huomattavasti kalliimmalla hinnalla. Saksan epäonnistunut energiapolitiikka ja Ukrainan sota heijastuvat laajalle. Suomessa on kauhistuttanut pelko siitä, että veronmaksajat joutuvat kaivamaan lompakkonsa esiin.

Uniperin pääomistajan Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo nosti esiin sen, ettei sopimus vaadi Fortumilta tai suomalaisilta veronmaksajilta lisärahoituksen antamista Uniperille. Pelastuspaketissa Saksan valtio ottaa Uniperista 30 prosentin osuuden ja pelastuspaketin seurauksena Fortumin omistusosuus Uniperissa pienenee. Suomalaisittain tällä on merkitystä siksi, että Suomen valtio omistaa Fortumista 51 prosenttia.

Mikäli ratkaisu turvaa Euroopan energiaturvallisuutta, ollaan hyvällä tiellä. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kuvasi perjantaina Uniperin pelastuspakettia parhaaksi mahdolliseksi kompromissiksi.

Energiakriisin keskellä on vaikea tietää, olisiko tämän parempaa tulosta voinut syntyä. Nyt tehty vastuullinen päätös ei merkitse sitä, etteikö aiempien päätösten järkevyyttä ole syytä tarkastella kriittisestikin.

