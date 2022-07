Väkiluvun kasvu hoituu myös maahanmuuton avulla, jos suomalaisia ei synny omin voimin

Pääkirjoitus

Suomessa syntyi tammi–kesäkuussa vähemmän lapsia kuin koskaan aiemmin mittaushistoriassa, kertoi Tilastokeskus torstaina. Pari vuotta kestänyt syntyvyyden elpyminen ei näytä enää jatkuvan.

Syntyneitä oli tammi-kesäkuussa 8674 vähemmän kuin kuolleita.

Alhaisesta syntyvyydestä huolimatta väkilluku kasvoi alkuvuonna 4 309 ihmisellä. Väestönkasvua ylläpiti maahanmuutto Suomeen, ja alkuvuonna Suomeen muutti yli 16 900 ihmistä.

Viime vuonna nettomaahanmuuttovoitto oli korkeinta 30 vuoteen. Väkiluvun kasvu hoituu toki myös maahanmuuton avulla, jos suomalaisia ei synny omin voimin riittävän paljon.

Syntyvyyden väheneminen oli politiikan huolista suurimpia vielä vuonna 2019, sitten tuli koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Poliitikot saavat olla sanavalinnoissaan tarkkoja nostaessaan alhaisen syntyvyyden esille, kuten Antti Rinteen esimerkki "synnytystalkoista" takavuosina osoitti. Rinteen sanavalinnoille naurettiin, vaikka kaikki ymmärsivät, että hän oli oikealla asialla.

Lastenhankinta koetaan yleensä henkilökohtaiseksi asiaksi, jossa ei pohdita työikäisen väestön pienenemisen tai eläkejärjestelmän kestävyyden kaltaisia yhteiskunnallisia huolia.

Vaikka poliitikot eivät voikaan mennä kenenkään makuuhuoneeseen, perheen perustamiseen liittyviä huolia voidaan poistaa lapsenhankkimiseen kannustavalla perhepolitiikalla.

Samalla kun syntyvyys on mittaushistorian alhaisinta ja kuolleisuus lisääntyy, Keski-Pohjanmaalla Soiten alueella tilanne on muuta maata parempi. Soitessa on syntynyt ensimmäisen puolen vuoden aikana 787 vauvaa, mikä on suunnilleen sama kuin koronaa edeltävänä aikana. Kahtena edellisenä vuonna pandemian aikana synnytyksissä tapahtui kasvua, joten nyt on palattu normaalille tasolle.

