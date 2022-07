Pääkirjoitus: Kokkolan vierasvenesatamissa asiat eivät ole huonosti, mutta parannettavaa on aina – Kaupunki on toistaiseksi jättänyt isoimman vastuun merimatkailun kehittämisestä seurojen harteille

Keskipohjanmaassa julkaistussa mielipidekirjoituksessa arvosteltiin voimakkaasti Kokkolan vierasvenesatamien kuntoa ja palveluita. Kritiikki kohdistui Mustakarin vieraslaituriin, jota kirjoittaja piti "nolona paikkana".

Kanta-Kokkolassa ja sen edustalla on yhteensä kolme vierasvenesatamaa.

Tankarin vierasvenesatama on etenkin läpikulkumatkalla olevien veneilijöiden suosiossa. Satamassa on hyvä yöpyä, mutta polttoaineen myyntiä saaressa ei ole. Se on ymmärrettävää, sillä polttoainetoimitukset on helpompi hoitaa mantereen puolelle. Kokkolan kaupunki osallistuu Tankarin sataman ylläpitoon.

Ykspihlajan Potin vierasvenesatamaa ylläpitää Kokkolan Venekerho. Pottiin on helppo ajaa. Tarjolla ovat peruspalvelut eli tankkauspiste, mahdollisuus septitankin tyhjennykseen, jätehuolto vessoineen sekä vettä ja sähköä. Myös sauna ja suihku löytyvät. Potin merkitys veneilijöille on kasvanut viime vuosina. Vastaavat palvelut löytyvät Kokkolan Vanhansatamanlahdelta, jossa on Mustakarin vierasvenesatama.

Mielipidekirjoituksessa Mustakaria arvosteltiin sähköpaikkojen puutteesta ja maksamisen rajoittumisesta käteiseen. Tilanne kuitenkin elää. Mustakarille on rakennettu uusi vieraslaituri, koska entinen upposi kaksi vuotta sitten keväällä. Vierasvenesatamaa ylläpitävälle Gamlakarleby Segelförening -seuralle 50-metrisen laiturin menettäminen oli takaisku.

Uuden laiturin pituus on 16+8 metriä. Vapaaehtoisvoimin toimivalle seuralle se tarkoitti noin 50 000 euron satsausta. KPO osallistui rahalliseen tukemiseen, kaupunki ei. Laiturikokonaisuutta on tarkoitus parantaa lähitulevaisuudessa. Sähkönsaantia helpotetaan, mutta toistaiseksi roikalle on vielä tarvetta. Maksu hoituu käteisen lisäksi tilisiirrolla.

Kalajoella merelliseen matkailuun panostetaan miljoonia euroja, kun Hiekkasärkille rakennetaan lomailu- ja virkistyskeskus Kalajoen Marina. Sinne tulee myös kattava vierasvenesatama palveluineen. Kaupunki on hankkeessa mukana.

Kokkolassa ei ole herätty venematkailun mahdollisuuksiin samalla tavalla. Vierasvenesatamat ovat enimmäkseen seurojen vastuulla. Eikä raha kasva itsekseen vapaaehtoisvoimin.

Mallia voisi hakea myös Pohjanlahden toiselta puolelta. Luulajasta etelään kaupungit ovat yhteisprojektilla ja EU:n tuella kehittäneet veneilijöille tarjottavia palveluita. Vierasvenelaitureita vierasmökkeineen on rakennettu saariin, kesätyöntekijät ovat opastamassa ja ottamassa veneilijöitä vastaan.

Mihin vierasvenesatamia tarvitaan? Veneilijälle kyse on ennen kaikkea turvasatamasta, yösijasta ja peruspalveluista. Saariston luonnonsatamiin ei joka kelillä ja joka veneellä ole asiaa.

Hintatasoltaan Kokkola on kilpailukykyinen Vaasaan ja Pietarsaareen verrattaessa. Esimerkiksi Mustakarilta vuorokauden paikan saa 20 eurolla, sähkö maksaa kaksi euroa. Saunasta peritään kymmenen euroa. Kokkolassa veneilijä voi rantautua kätevästi myös Suntinsuulle, mutta Meripuiston palveluita ei ole suunnattu ensisijaisesti veneilijöiden käyttöön.

Kokkolan vierasvenesatamissa asiat eivät ole huonosti, mutta parannettavaa on aina. Talkoovoimin merimatkailijoiden haaliminen on hankalaa. Jos asioita halutaan tosissaan kehittää, vaatii se kaupungilta nykyistä aktiivisempaa roolia.

