Silva Virtasen kolumni: Vaatteiden hintojen nousu saa voitontanssijalan vipattamaan

Jos joutuisin valmistamaan omat vaatteeni kangaspalasta koltuksi, olisin pulassa. Jäisivät sekä opiskelut että työt sikseen ja kalliiksikin tulisi. Toki olen melko lahjaton ja koulimaton käsitöiden tekijä, ja joltakulta se sujuisi varmasti vaivattomammin. Helpommalla ja halvemmalla pääsisin kuitenkin marssimalla lähimpään kesäalennusmyyntiin ja ostamalla vaatekaapin täytettä pilkkahintaan. Mutta vaikka joku ompelisi haute couture -pöksyt tiskiräteistä tunnissa, niistä sietäisi maksaa kesäalehintoja enemmän.

En voi olla tekemättä muutamaa voitontanssiliikettä, kun ennustetaan, että hintojen nousu ulottuu pian myös vaatteisiin. Se ei ratkaise eettisiä ja ekologisia ongelmia, joita halpojen vaatteiden valmistamiseen liittyy, mutta ehkä muistuttaa, ettei vaatteita tulisi kohdella kuin kertakäyttöhaarukoita. Myös pilkkahintaiset täytyy valmistaa – todennäköisesti tuhansien kilometrien päässä, olemattomin työehdoin ja surkealla palkalla. Kaupat ovat pullollaan käsittämättömän halpoja vaatteita. Se tarkoittaa, että joku maksaa niistä jossain tuotantoketjun vaiheessa kalliisti.

Olen kasvanut maailmassa, jossa on itsestään selvää, että halpoja vaatteita on saatavilla. Vanhempieni sukupolvi on elänyt ajan, jolloin esimerkiksi vaatteista tuli merkittävästi halvempia ja saavutettavampia kuin ne olivat aiemmin olleet. Toisaalta heidän sukupolvensa takaraivossa jyskyttää pula-ajasta kärsineiden vanhempien ja isovanhempien ajatus siitä, että täytyy halvalla saadessa ottaa talteen kaikki, mitä irti lähtee. Olemme siis eri syistä mitä otollisinta kohderyhmää järjettömän halvoille vaatteille.

Vaatteiden arvon muistaminen ei olisi pahitteeksi, ja hintojen nousu saattaa olla siinä yllättävä apuri. Riippumatta siitä, onko joku tehnyt vaatteen henki ja terveys uhattuna Myanmarissa, omaksi ilokseen ompeluhuoneen perällä tai tutisevin sormin alakoulun käsityöluokassa, tekeminen on vaatinut aikaa ja vaivaa. Maksaisin jopa säälittävistä alakouluhousuistani enemmän kuin mitä monista palkkatyöläisten tekemistä vaatteista pyydetään uutena kaupassa.

Ehkä joku eksyy hintojen kallistuessa jopa käytettyjen vaatteiden tai ostamatta jättämisen polulle.