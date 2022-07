Pääkirjoitus: Pakotteilta ei saa viedä pohjaa pois lepsuilulla – Venäläisten viisumit pitää laittaa tarkkaan harkintaan

Maailma on täynnä uusia uutisia, mutta Ukrainan sota jatkuu. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viisi kuukautta sitten eikä ole oikea aika turtua sodan runteleman Ukrainan hädälle. Suomessa keskustelu kääntyi jo keväällä nimenomaan Suomen turvallisuuteen ja Nato-jäsenyyteen.

Varsinaista lähtökohtaa Euroopan turvallisuuden järkkymiselle ei pidä unohtaa. Sota jatkuu, Ukrainan pakolaiskriisi on edelleen olemassa, Venäjä jatkaa hyökkäystään ja Ukraina tarvitsee apua. Venäjän hyökkäyksen seuraukset myös muille maille ovat laajat kuten yhtenä merkittävänä seurauksena vaikuttava energiakriisi.

Venäjän hyökkäyssodan raskaana seurauksena on globaali ruokakriisi, kun hinnat ovat nousseet ja miljoonat ihmiset eivät saa ruokaa. Viimeisin kuohunnan aihe on Venäjän hyökkäys Odessan satama-alueelle viikonloppuna.

Venäjän ulkoministeriö väitti, että satamaan ammuttu ohjus tähtäsi sotilaallisen infrastruktuurin tuhoamiseen. Ukrainan mukaan ohjusiskut oli suunnattu nimenomaan siihen osaan satamaa, jossa käsitellään viljaa. Ukraina on niin merkittävä viljantuottaja, että kuljetusongelmalla on valtava merkitys. Vaikka Ukrainalla on miljoonia tonneja viljaa, siitä ei ole hyötyä, jos se ei liiku Ukrainasta merta pitkin muihin maihin. Venäjän ylimielisyys näkyy nyt siten, että tuoretta viljakuljetussopimusta ei ole edes tarkoitus ottaa tosissaan.

Erilaisilla pakotteilla EU on yrittänyt hillitä Venäjän toimia, mutta miten pitkälle pakotteilla todellisuudessa päästään. Esimerkiksi Suomen kautta venäläiset pääsevät käytännössä mihin tahansa. Suomen itäraja avautui heinäkuun puolivälissä, kun Venäjä poisti koronarajoitukset. Venäjältä tuli välittömästi tuhansia ihmisiä ostoksille, asunnoilleen tai jatkamaan matkaa Suomesta eteenpäin. Akatemiatutkija Timo Miettinen arvioi sunnuntaina Ylellä, että myös henkilöpakotteita pystytään osittain kiertämään ja näinhän se tietysti onkin. Kaikista pakotteista ei olla yksimielisiä EU:n sisälläkään.

Suomi siis jatkaa venäläisten turistiviisumihakemusten käsittelyä toisin kuin moni muu maa. Esimerkiksi Viro, Latvia ja Liettua eivät tällä hetkellä myönnä venäläisille turistiviisumeja. Aihe herättää kriittistä keskustelua Suomessakin. Venäläisiä halutaan Suomeen talouden vuoksi, mutta unohtuvatko silloin muut periaatteet.

Esimerkiksi politiikan tutkija Johanna Vuorelma kritisoi Suomen viisumikäytäntöä Twitterissä. Hänen mielestään ei näytä hyvältä, että Putinin kannattajat Venäjällä pääsevät matkustamaan Suomen kautta Eurooppaan lomailemaan. Vuorelma on oikeassa arvioidessaan, että Suomen rajapolitiikka mahdollistaa sanktioiden vaikutusten heikentämisen.

Nyt myös puolueissa on herätty ottamaan kantaa asiaan. On eri asia, tuleeko Suomen viisumipolitiikkaan muutoksia, mutta liian sinisilmäinen ei saa olla. Minimissään politiikan on oltava samanlinjaista kuin muissa EU-maissa. Parasta olisi jopa se, että asiaa linjattaisiin yhdessä, jos mahdollista. Todellakaan ei ole oikea signaali, jos Venäjä pääsee hyppimään silmille ja naureskelee Suomen naiiville toiminnalle.

Nyt kansanedustajat ja puolueetkin muodostavat mielipiteitään. Itä-Suomessa tilanne näyttää tiukalta, jos venäläiset eivät pääsisi Suomeen. Kaikki ei kuitenkaan saa olla kaupan tai viedään itse pohja vastatoimilta.

