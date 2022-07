Rautatieaseman seutu on kaupungin käyntikortti. Ylivieskassa tuon käyntikortin vetovoima on ollut kehnolla tolalla. Junan ikkunasta näkyvät vanhat ja osin kovastikin ränsistyneet rakennukset eivät ole jättäneet kuvaa kehittyvästä kauppakaupungista.

Kasarmialueen ja koko asemanseudun tulevaisuus on ollut Ylivieskassa ikuisuusaihe, josta on kiistelty kymmeniä vuosia. Monien mielestä rautatieläisten aikoinaan asuttama asuinalue on niin arvokas, että se tulee säilyttää. Osa taas haluaisi, että purkukuntoiseksi todetut rakennukset raivattaisiin pois kaupunkikuvasta.

Kaupunginvaltuusto päätyi viime vuonna kompromissiin: osa rakennuksista kunnostetaan ja säilytetään, osa puretaan. Konkretiaan päästiin viime viikolla, kun purkutyöt käynnistyivät.

Alueelle jää neljä rakennusta, jotka ovat samassa rivissä rautatien vieressä: Asemapäällikön talo, Kaksoisvahtitupa, kirjanpitäjä-vaihdemiehen talo sekä vesitorni.

Niistä Asemapäällikön talo on vuokrattu yrittäjäpariskunnalle, joka on ansiokkaasti kunnostanut sen omalla kustannuksellaan perinteitä ja aikakauden tyyliä kunnioittaen. Aiemmin kesällä kaupunki ja sen palkkaamat urakoitsijat aloittivat Kaksoisvahtituvan ja kirjanpitäjä-vaihdemiehen talon peruskorjauksen. Parhaillaan korjataan talojen kattoja.

Kirjanpitäjä-vaihdemiehen talo valmistunee käyttökuntoon syksyllä, Kaksoisvahtitupa tulevana keväänä. Kaupunki tulee vuokraamaan taloista tiloja pienyrittäjille. Vesitornin ehostaminen jää ensi kesään.

Purettujen rakennusten vapauttamaan tilaan nousee ensi kesän aikana uusi torialue. Sille onkin aito tarve. Ylivieskan nykyinen tori on sanalla sanoen kehno esitys. Kauppatorin nimellä esiintyvä alue näyttää enemmän parkkipaikalta kuin torilta – ja sellainen siitä jatkossa tuleekin.

Torin pitäisi olla kaupungissa toiminnan ja tapahtumien keskipiste. Ylivieskassa moni tapahtuma on järjestetty torin sijasta Myllyaukiolla, joka onkin nykyistä toria huomattavasti viihtyisämpi miljöö. Koko kuitenkin rajoittaa alueen isomman mittakaavan käyttöä.

Toki tori tarvitsee myös käyttäjiä. Nykyisen torin suhteen tilanne on ollut, että silloin kun siellä on tapahtunut, on meno hiljentynyt jo iltapäivällä. Kun työssäkäyvät olisivat päässeet torille, ovat myyjät jo kamppeensa pakanneet. Toivoa ja myös uskoa sopii, että uudistunut torialue herättää torikulttuurin takaisin eloon Ylivieskassa.

Kaiken kaikkiaan alueen suunnitelmat ja havainnekuvat esiintymislavoineen ja jäätelökioskeineen sekä näyttävät että kuulostavat hyviltä. Mahdottoman kalliistakaan hankkeesta ei puhuta, sillä Rautatiekadun ja torin kustannusarvio on noin 600 000 euroa. Kasarmialueen rakennusten kunnostamiseen on varattu 100 000 euroa.

Yksi mutka kaupunkimaisuuden tavoitteluun kuitenkin jäi. Kaupunkisuunnittelun kasvavana trendinä on ollut rajata osa keskustasta autoista vapaaksi. Hyvänä ja toimiva esimerkkinä voidaan mainita Kokkolan kävelykeskusta.

Ylivieskassakin siihen olisi ollut mahdollisuus, mutta aika ei ollut vielä kypsä. Torimaisemmaksi muuttuva Rautatiekatu pysyy ajoneuvoliikenteelle sallittuna laajempia toritapahtumia ja markkinoita lukuun ottamatta.

Ei olisi ollut yhtään huono veto muuttaa koko uusi Kauppatorin alue autottomaksi.

